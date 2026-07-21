தமிழ்நாடு தரவு உள்ளீட்டாளா்கள் சங்கம் சாா்பில் சென்னை ராஜரத்தினம் மைதானத்தில் திங்கள்கிழமை உண்ணாவிரத போராட்டம் நடைபெற்றது.
இ-சேவை மையம் மற்றும் ஆதாா் சேவை மைய ஊழியா்களை பணி நிரந்தரம் செய்வது, குறைந்தபட்ச மாத ஊதியம் ரூ.26 ஆயிரம் வழங்குவது, ஐந்து முறை வருகை பதிவை ரத்து செய்து 2 முறையாக மாற்றம் செய்வது, பெண் ஊழியரின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவது, பொதுமக்களுக்கு தடையின்றி சேவைகள் வழங்க தேவையான காகிதம், டோனா் உள்ளிட்ட இதர உபகரணங்களை முறையாக வழங்குவது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு சிஐடியு மாநில தலைவா் சுகுமாரன் தலைமை வகித்தாா்.
இதில், தமிழகம் முழுவதிலும் உள்ள இ-சேவை மையத்தில் பணியாற்றும் 500-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியா்கள் கலந்து கொண்ட தங்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினா். போராட்டம் காரணமாக தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இ-சேவை மையம் திங்கள்கிழமை ஒருநாள் செயல்படவில்லை. இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில், சங்க த்தின் மாநில தலைவா் கே.சி.கோபிகுமாா், மாநில பொதுச்செயலா் கே.மனோஜ்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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