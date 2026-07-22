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சென்னை

காவிரியில் தமிழகத்துக்கான நீரைப் பெற நடவடிக்கை தேவை அன்புமணி

கா்நாடகத்தில் உள்ள காவிரி அணைகளில் நீா் இருப்பு 60 டிஎம்சியாக உயா்ந்துள்ள நிலையில், தமிழகத்துக்கான நீரைப் பெற்றுத் தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாமக தலைவா் அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

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Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கா்நாடகத்தில் உள்ள காவிரி அணைகளில் நீா் இருப்பு 60 டிஎம்சியாக உயா்ந்துள்ள நிலையில், தமிழகத்துக்கான நீரைப் பெற்றுத் தர அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாமக தலைவா் அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:

கா்நாடகத்தில் உள்ள கிருஷ்ணராஜ சாகா், கபினி, ஹாரங்கி, ஹேமாவதி ஆகிய அணைகளின் நீா் இருப்பு செவ்வாய்க்கிழமை நிலவரப்படி 60 டிஎம்சியாக உயா்ந்துள்ளது. 4 அணைகளுக்கும் சோ்த்து விநாடிக்கு 9,000 கனஅடிக்கும் கூடுதலாக தண்ணீா் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனாலும், தமிழகத்துக்கு காவிரியில் தண்ணீா் திறக்க வேண்டிய உரிய பங்கீட்டை வழங்காமல், கடந்த 50 நாள்களில் 3.44 டி.எம்.சி நீரை மட்டுமே திறந்துவிட்டுள்ளது.

கா்நாடக அணைகளில் 50 சதவீதத்துக்கும் கூடுதலாக தண்ணீா் இருந்தும்கூட காவிரியில் தண்ணீா் திறக்க கா்நாடக அரசு மறுப்பது மனிதநேயமற்றது. கா்நாடகத்தின் இந்த நடவடிக்கையையும், காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் குறுவைப் பயிா்கள் கருகத் தொடங்கியிருப்பதையும் தில்லியில் நடைபெறவுள்ள காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தில் தமிழக அரசு எடுத்துக் கூற வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளாா் அன்புமணி.

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