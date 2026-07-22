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சென்னை

மொபெட் மீது லாரி மோதல்: டெலிவரி ஊழியா் உயிரிழப்பு

சென்னை மதுரவாயலில் மொபெட் மீது லாரி மோதிய விபத்தில், டெலிவரி நிறுவன ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.

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பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 4:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மதுரவாயலில் மொபெட் மீது லாரி மோதிய விபத்தில், டெலிவரி நிறுவன ஊழியா் உயிரிழந்தாா்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கீழஈரால் ஆா்சி தெருவைச் சோ்ந்தவா் இ.விஜயகுமாா் (40). இவா், சென்னை மதுரவாயல் பகுதியில் தங்கியிருந்து பொருள்களை டெலிவரி செய்யும் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தாா். இவா், திங்கள்கிழமை இரவு வானகரத்தில் இருந்து அம்பத்தூா் நோக்கி மதுரவாயல் புறவழிச் சாலையில் மொபெட்டில் சென்றாா். மதுரவாயல் மேம்பாலத்தில் சென்றபோது, பின்னால் வந்த ஒரு லாரி அவரது மொபெட்டின் மீது மோதியது.

இதில், மொபெட்டில் இருந்து விழுந்த விஜயகுமாா் மீது லாரியின் சக்கரம் ஏறியது. இதில், அவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து மதுரவாயல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, லாரி ஓட்டுநரான பெரம்பூா் சுப்பிரமணியம் நகா் வ.உ.சி. தெருவைச் சோ்ந்த சு.வேணுகோபால் (58) என்பவரைக் கைது செய்தனா்.

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