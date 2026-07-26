Dinamani
காமன்வெல்த் போட்டி: இந்தியாவுக்கு முதல் தங்கப் பதக்கம் வென்று கொடுத்த மீராபாய் சானு!400க்கும் மேற்பட்ட எம்.எல்.ஏ.க்கள்! தொகுதி மறுவரையறைக்குப் பிறகு புதிய சட்டப்பேரவை! சுவேந்து அதிகாரி கல்வி, தேர்வு முறையில் சீர்திருத்தம்: உயர்நிலைக் குழு அமைத்தார் பிரதமர் மோடி!பெல்லட் குண்டுகள் பயன்படுத்த அதிகாரம் அளித்தது யார்? மோடி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் - கே.சி. வேணுகோபால்தமிழ்நாடு வருகிறார் ராகுல் காந்தி! மு.க. ஸ்டாலினுக்கு மேக்கேதாட்டு என்னவென்றே தெரியாது: நிர்மல் குமார்ஸ்விகி, ஸொமேட்டோவுக்கு போட்டியா? உணவு டெலிவரியில் களமிறங்கும் ஃப்ளிப்கார்ட்!போராட்டத்தில் மாணவர்கள் மீது போலீஸார் தாக்குதல்: உச்சநீதிமன்றம் நாளை விசாரணை
/
சென்னை

ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் ஸ்டிக்கா் ஒட்டி நூதன திருட்டு: இருவா் கைது

ஏடிஎம் மையத்தில் பணம் வெளிவரும் பாதையில் ஸ்டிக்கா் ஒட்டி, வாடிக்கையாளா்களின் பணத்தை நூதன முறையில் திருடிய திரிபுரா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

News image

சிறை - பிரதிப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 1:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை புழல் பகுதியில் உள்ள பொதுத் துறை வங்கி ஏடிஎம் மையத்தில் பணம் வெளிவரும் பாதையில் ஸ்டிக்கா் ஒட்டி, வாடிக்கையாளா்களின் பணத்தை நூதன முறையில் திருடிய திரிபுரா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

புழல் விநாயகாபுரம் கல்பாளையத்தில் உள்ள பொதுத் துறை வங்கி ஏடிஎம் மையத்தில் கடந்த ஜூன் 23-ஆம் தேதி வாடிக்கையாளா் ஒருவா் ரூ.20,000 எடுக்க முயன்றபோது, கணக்கில் இருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டதாக குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது. ஆனால், ஏடிஎம் இயந்திரத்திலிருந்து பணம் வரவில்லை.

இது குறித்து வங்கி நிா்வாகத்திடம் வாடிக்கையாளா் புகாா் கொடுத்துள்ளாா். இதையடுத்து, வங்கியின் தொழில்நுட்ப நிபுணா்கள் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை ஆய்வு செய்தனா். அப்போது, பணம் வெளியேறும் பாதையில் மா்ம நபா்கள் ஸ்டிக்கா் ஒட்டியிருந்தது கண்டறியப்பட்டது. இந்த ஸ்டிக்கரை பயன்படுத்தி 4 வாடிக்கையாளா்களிடம் இருந்து ரூ.30,500-ஐ மா்ம நபா்கள் திருடியிருந்தது தெரிய வந்தது.

இது குறித்து வங்கி மேலாளா் விஜயலஷ்மி புழல் காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி திரிபுரா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த ராஜிப் ஆலம் (30), நியாஸ் உதின் (22) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.

மேலும், அவா்களிடமிருந்து ரூ.10,000 மீட்கப்பட்டது. இவா்கள் மீது சோழவரம் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் நூதன திருட்டு தொடா்பாக ஏற்கெனவே ஒரு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்தது. கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இணையவழி மோசடி பணம்: ஏ.டி.எம். இயந்திரத்திலிருந்து எடுத்த இருவா் கைது

இணையவழி மோசடி பணம்: ஏ.டி.எம். இயந்திரத்திலிருந்து எடுத்த இருவா் கைது

தனியாா் வங்கி ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்து ரூ. 7 லட்சம் கொள்ளை

தனியாா் வங்கி ஏடிஎம் இயந்திரத்தை உடைத்து ரூ. 7 லட்சம் கொள்ளை

சேவை தடைபடக் கூடாது!

சேவை தடைபடக் கூடாது!

ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் ஸ்டிக்கா் ஒட்டி பண மோசடியில் ஈடுபட்ட இளைஞா் கைது

ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் ஸ்டிக்கா் ஒட்டி பண மோசடியில் ஈடுபட்ட இளைஞா் கைது

விடியோக்கள்

வெளியானது வெட்டிங் பாடல்!

வெளியானது வெட்டிங் பாடல்!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 2வது புரோமோ பாடல்!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் 2வது புரோமோ பாடல்!

ரயிலில் Solar Panel-கள்? இந்திய ரயில்வேயின் புதிய முயற்சி! | Indian Railways

ரயிலில் Solar Panel-கள்? இந்திய ரயில்வேயின் புதிய முயற்சி! | Indian Railways

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP

யார் இந்த துணிச்சலான பெண்! காவல் வாகனத்தை தனி ஆளாக தடுத்து நிறுத்தியவர்! | CJP | BJP