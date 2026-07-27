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சென்னை

ரூ.9.76 லட்சம், 11 பவுன் மோசடி: காா் ஓட்டுநா் கைது

சென்னை கொளத்தூரைச் சோ்ந்த பெண்ணிடம் ரூ.9.76 லட்சம் மற்றும் 11 பவுன் நகைகளை வாங்கிவிட்டு, திருப்பிக் கொடுக்காமல் மோசடி செய்ததாக காா் ஓட்டுநரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :27 ஜூலை 2026, 4:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை கொளத்தூரைச் சோ்ந்த பெண்ணிடம் ரூ.9.76 லட்சம் மற்றும் 11 பவுன் நகைகளை வாங்கிவிட்டு, திருப்பிக் கொடுக்காமல் மோசடி செய்ததாக காா் ஓட்டுநரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

கொளத்தூா் பூம்புகாா் நகரைச் சோ்ந்த சாலினி (34), தனியாா் மருத்துவமனையில் வரவேற்பாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். குடும்ப நண்பரான காா் ஓட்டுநா் தினகரன் (27), குடும்பச் செலவுக்காக பணம் தேவைப்படுவதாக சாலினிடம் கூறியுள்ளாா். இதையடுத்து சாலினி, தனது 11 பவுன் நகைகளை அடகு வைத்து ரூ.9.76 லட்சம் பெற்று தினகரனிடம் வழங்கியுள்ளாா்.

இதையடுத்து, 3 மாதங்களுக்குள் நகை மற்றும் பணத்தைத் திருப்பித் தருவதாக தினகரன் உறுதியளித்துள்ளாா். ஆனால், அவா் பணம், நகைகளைத் திருப்பித் தராமல் ஏமாற்றியுள்ளாா்.

இது குறித்து சாலினி அளித்த புகாரின் பேரில், பெரவள்ளூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, தினகரனை கைது செய்தனா். பின்னா், அவா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.

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