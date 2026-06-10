Dinamani
சொந்த ஊருக்கு எடுத்துச்செல்லப்படும் பாரதிராஜா உடல்!இந்தியாவிலிருந்து மாம்பழங்கள் இறக்குமதிக்கு நேபாளம் தடை விதிக்கவில்லை: மத்திய அரசுபெங்களூரில் கழிவு மேலாண்மை டெண்டரில் ரூ. 39,000 கோடி முறைகேடு: ஆளுநரிடம் பாஜக புகார்ஈரான் தக்க விலை கொடுக்க வேண்டும்: டிரம்ப்மேற்கு வங்க தேர்தல் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம்! பிரதமர் மோடிக்கு மசாலா பொரி அளித்த சுவேந்து அதிகாரி!மின் விநியோகத்தை சீரமைப்பு பணிகளை ஒருங்கிணைக்க 10 குழுக்கள்!பாரதிராஜா மறைவு! முக்கிய அறிவிப்பை ஒத்திவைத்தார் ராகவா லாரன்ஸ்!அரசு நிர்வாகத்தில் செய்யறிவு தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும்: கேரள முதல்வர்ஜி7 உச்சிமாநாட்டுக்குச் செல்லும் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபருடன் இரு தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டம்!
/
சென்னை

அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை உயிரிழப்பு: பெற்றோா் புகாா்

சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் இரண்டு வயது குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த நிலையில், முறையாக சிகிச்சை அளிக்கவில்லை எனக் கூறி காவல் நிலையத்தில் பெற்றோா் புகாா் அளித்தனா்.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :11 ஜூன் 2026, 12:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் இரண்டு வயது குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த நிலையில், முறையாக சிகிச்சை அளிக்கவில்லை எனக் கூறி காவல் நிலையத்தில் பெற்றோா் புகாா் அளித்தனா்.

சென்னை மதுரவாயல் கந்தசாமி தெருவைச் சோ்ந்த ராஜசேகா்- தனலட்சுமி தம்பதியின் 2 வயது மகள் ரித்திகா, காய்ச்சல் காரணமாக கடந்த மே 28-ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூா் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு, தொடா்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், ரித்திகா செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் உயிரிழந்தாா். இது குறித்து மருத்துவா்கள் தரப்பில், குழந்தை மூளைக்காய்ச்சல் காரணமாக உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே, குழந்தைக்கு முறையான சிகிச்சை அளிக்கவில்லை எனக் கூறி மருத்துவா்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா். அங்கு சென்ற போலீஸாா், குழந்தையின் பெற்றோரிடம் பேச்சு நடத்தி சமாதானப்படுத்தினா். மேலும், குழந்தையின் பெற்றோா் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் எழும்பூா் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

பிகாா் மருத்துவமனை தீ விபத்து: உயிரிழப்பு 7-ஆக அதிகரிப்பு

பிகாா் மருத்துவமனை தீ விபத்து: உயிரிழப்பு 7-ஆக அதிகரிப்பு

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் காது சிகிச்சைக்குச் சோ்ந்த பெண் உயிரிழப்பு! உறவினா்கள் போராட்டம்

திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் காது சிகிச்சைக்குச் சோ்ந்த பெண் உயிரிழப்பு! உறவினா்கள் போராட்டம்

பெண் சத்துணவு ஊழியருக்கு தவறான சிகிச்சை அளித்ததாகப் புகாா்

பெண் சத்துணவு ஊழியருக்கு தவறான சிகிச்சை அளித்ததாகப் புகாா்

பிரசவத்தின் போது குழந்தை இறந்த சம்பவம்: அரசு மருத்துவமனை அலுவலகம் முற்றுகை

பிரசவத்தின் போது குழந்தை இறந்த சம்பவம்: அரசு மருத்துவமனை அலுவலகம் முற்றுகை

விடியோக்கள்

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள க்ளிம்ஸ் விடியோ!

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள க்ளிம்ஸ் விடியோ!

எல்லாப் படங்களும் கலைப் படங்கள்தான்: மனம் திறந்த பாரதிராஜா! (கருவூலத்திலிருந்து) | Bharathiraja |

எல்லாப் படங்களும் கலைப் படங்கள்தான்: மனம் திறந்த பாரதிராஜா! (கருவூலத்திலிருந்து) | Bharathiraja |