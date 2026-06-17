Dinamani
ஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
சென்னை

சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரி தற்கொலை முயற்சி

சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.

News image

சென்னை மாநகராட்சி - கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஜூன் 2026, 1:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.

திருவல்லிக்கேணி அருணாசலம் தெருவில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிக்கும் தங்கவேலு மனைவி கண்ணகி (57). இவா், சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கும் அம்மா உணவகங்களின் பொறுப்பு அதிகாரியாக உள்ளாா். விடுமுறையில் உள்ள கண்ணகி, புதன்கிழமை வீட்டில் தூக்கிட்டுக் கொண்டாா். இதைப் பாா்த்து அதிா்ச்சியடைந்த அவரது குடும்பத்தினா், கண்ணகியை மீட்டு ஓமந்தூராா் அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா்.

அங்கு சிகிச்சைக்குப் பின்னா், தீவிர சிகிச்சைக்காக ஆயிரம்விளக்கில் உள்ள ஒரு தனியாா் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். இது குறித்து திருவல்லிக்கேணி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தினா்.

முதல்கட்ட விசாரணையில், குடும்ப பிரச்னை காரணமாக கண்ணகி, தற்கொலைக்கு முயன்றிருப்பது தெரிய வந்தது. கண்ணகியின் கணவா் தங்கவேலு, சென்னை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள பதிவுத் துறை அலுவலகத்தில் அதிகாரியாகப் பணியாற்றுகிறாா். போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

மதுரை மாநகராட்சி வரி விதிப்பு முறைகேடு வழக்கு: விசாரணை அதிகாரி நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு

மதுரை மாநகராட்சி வரி விதிப்பு முறைகேடு வழக்கு: விசாரணை அதிகாரி நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு

மகளைக் கொன்று தந்தை தற்கொலை முயற்சி

மகளைக் கொன்று தந்தை தற்கொலை முயற்சி

தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை: போலீஸாா் விசாரணை

தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை: போலீஸாா் விசாரணை

சவுக்கு சங்கா் மீதான கொலை முயற்சி வழக்கு: குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யத் தடை

சவுக்கு சங்கா் மீதான கொலை முயற்சி வழக்கு: குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யத் தடை

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |