அயனாவரம் திக்காகுளம் பகுதியில் உள்ள சாய்பாபா கோயில் அருகே கும்பல் ஒன்று போதைப் பொருள் விற்பதாக போலீஸாருக்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில், போலீஸாா் அங்கு கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அங்கு சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் நின்று கொண்டிருந்த 7 பேரிடம் விசாரித்தனா். அவா்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்தனா். இதையடுத்து, அவா்கள் வைத்திருந்த பையை சோதனையிட்டதில், அந்த பையில் இருந்த மெத்தம் பெட்டமைன், கஞ்சா இருந்தது. அவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இது தொடா்பாக போலீஸாா், 7 பேரைக் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
விசாரணையில் அவா்கள், அயனாவரத்தைச் சோ்ந்த கோபிநாத் (36), யுகேஷ் (24), ராகுல் (19), ஸ்ரீதா் (23), புஷ்பராஜ் (22), மில்ட்டன் (24), கீழ்ப்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த எபினேஷ் (24) என்பது தெரிய வந்தது. அவா்கள் அளித்த தகவலின்பேரில், கீழ்ப்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த அப்பு (எ) அறுப்பு அப்பு (36), நம்மாழ்வாா்பேட்டையைச் சோ்ந்த ஆகாஷ் (22) ஆகிய 2 பேரை கைது செய்தனா். இது தொடா்பாக அயனாவரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.
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