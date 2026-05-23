ராஜபாளையத்தில் கஞ்சா விற்பனை செய்ய முயன்ற இருவரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், ராஜபாளையம் புதிய பேருந்து நிலையம் பின்புறம் அமைந்துள்ள நரிமேடு மாரியம்மன் கோவில் மைதானம் அருகே தெற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அங்கு நின்று கொண்டிருந்த இரு இளைஞா்களை பிடித்து சோதனை செய்ததில், அவா்கள் விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. விசாரணையில், அவா்கள் காந்திநகரைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணமூா்த்தி (24), எஸ்.ராமலிங்கபுரத்தை சோ்ந்த வின்சென்ட் (39) ஆகியோா் என்பதும், எஸ். ராமலிங்கபுரத்தைச் சோ்ந்த முத்துஅய்யனாா் (30) வெளியூரிலிருந்து கஞ்சா வாங்கி வந்து இவா்களிடம் விற்பனைக்காக கொடுத்ததும் தெரியவந்தது.
போலீஸாா் இருவரையும் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து 500 கிராம் கஞ்சாவையும் பறிமுதல் செய்தனா். மேலும், முத்து அய்யனாரைத் தேடி வருகின்றனா்.