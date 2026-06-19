Dinamani
நானும் இத்தாலியும் எதற்கும் கெஞ்ச மாட்டோம்! டிரம்ப்பின் பேச்சுக்கு மெலோனி கண்டனம்! ஜப்பானில் தொடக்கப் பள்ளியில் பயங்கர தீவிபத்து: 11 பேர் காயம் நீட்: மனநல ஆலோசனைக்கு உதவி எண்கள் அறிவிப்பு பசுமை ஆற்றல் வளர்ச்சியை வலுப்படுத்த 5 புதிய மண்டலங்கள்: அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் மேக்கேதாட்டு அணைக்கு எதிரான தீர்மானம் பாராட்டுக்குரியது: கமல்ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு லெபனான் மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் 16 பேர் பலி! தில்லியில் மிக மோசமாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஏஐ மாநாடு! ஆந்த்ரோபிக் சிஇஓ விமர்சனம்!
/
சென்னை

ஜூன் 28-இல் தீவிர போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்

சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் தீவிர போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் வரும் ஜூன் 28-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.

News image

ஜூன் 28-இல் தீவிர போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 12:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் தீவிர போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் வரும் ஜூன் 28-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.

இது குறித்து சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் தீவிர போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்கள் வரும் ஜூன் 28- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளன. முகாம்களில் 5 வயதுக்குள்பட்ட குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்படும்.

அதற்காக மாநகராட்சியில் 1,435 நிரந்தர மையங்கள் உள்பட மொத்தம் 1,641 மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதில் பேருந்து நிலையங்களில் 154 மையங்களும், வாகனங்களில் 52 மையங்களும் அமைக்கப்படவுள்ளன. அவற்றில் 5 லட்சத்து 56 ஆயிரத்து 877 குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து அளிக்கப்படவுள்ளது.

போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்கள் நடத்துவது தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் ரிப்பன் கட்டட வளாகத்தில் ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் தலைமையில் நடைபெற்றது. அதில், சொட்டு மருந்து முகாம்களை காலை 7 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை தொடா்ந்து தொய்வின்றி நடத்தவும், அப்பணியில் மாநகராட்சி ஊழியா்கள், அலுவலா்கள், தன்னாா்வலா்கள், என 6,564 போ் ஈடுபடுத்தவும் தீா்மானிக்கப்பட்டது.

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், சென்னை மாநகராட்சி மருத்துவ அலுவலா் ரமோனா, மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சித் திட்ட அலுவலா் மற்றும் மண்டல நல அலுவலா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜூன் 21இல் நீட் மறுதோ்வு மாணவா்களுக்கு டிடிசி, கிளஸ்டா் பேருந்துகளில் இலவச பயணம்

ஜூன் 21இல் நீட் மறுதோ்வு மாணவா்களுக்கு டிடிசி, கிளஸ்டா் பேருந்துகளில் இலவச பயணம்

மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் மாணவா் சோ்க்கை அதிகரிப்பு

மாநகராட்சிப் பள்ளிகளில் மாணவா் சோ்க்கை அதிகரிப்பு

ஜூன் 28-இல் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்: மாவட்டத்தில் 2.97 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு வழங்க இலக்கு

ஜூன் 28-இல் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்: மாவட்டத்தில் 2.97 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு வழங்க இலக்கு

மே 22- இல் தனியாா் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்

மே 22- இல் தனியாா் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்

விடியோக்கள்

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK