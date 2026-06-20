வெள்ளக்கோவிலில் ஜூன் 28-இல் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்

வெள்ளக்கோவில் வட்டாரத்தில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் ஜூன் 28 -ஆம் தேதி நடைபெறுவுள்ளது.
5 வயதுக்குள்பட்ட குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கி, அவா்களை இளம்பிள்ளை வாத நோயிலிருந்து தற்காத்து கொள்ளும் வகையில் வெள்ளக்கோவில், குருக்கத்தி, கச்சேரிவலசு, மூத்தநாயக்கன்வலசு, புதுப்பை, நாச்சிபாளையம், உப்புப்பாளையம், கம்பளியம்பட்டி, முத்தூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் ஜூன் 28-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
பெற்றோா்கள் இந்த முகாம்களை பயன்படுத்தி தங்களது குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்தை வழங்கி பயன் பெறலாம் என வெள்ளக்கோவில் வட்டார மருத்துவ அலுவலா் டாக்டா் டி.ராஜலட்சுமி கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.
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