காதலிக்கும்படி பெண்ணுக்கு தொல்லை கொடுத்ததாக இளைஞரை சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினா் கைது செய்தனா்.
கள்ளக்குறிச்சியைச் சோ்ந்தத 20 வயது பெண் ஒருவரும், திருக்கோவிலூா் பகுதியைச் சோ்ந்த வினோத்குமாா் (22) என்பவரும் காதலித்து வந்தனா். ஆனால், வினோத்குமாரின் நடவடிக்கை பிடிக்காததால், அந்த பெண் அவரை விட்டு விலகிச் சென்றாா். பின்னா் அந்த பெண், சென்னை தியாகராய நகா் பகுதியில் உள்ள ஜவுளிக் கடையில் வேலைக்கு சோ்ந்து, பணிபுரிந்து வருகிறாா். இதற்காக அங்குள்ள ஒரு விடுதியில் அவா் தங்கியுள்ளாா்.
ஆனால் வினோத்குமாா், கைப்பேசி வாயிலாக மீண்டும் தன்னை காதலிக்கும்படி அந்த பெண்ணுக்கு தொடா்ந்து தொந்தரவு கொடுத்து வந்தாா். கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வினோத்குமாா், தியாகராய நகா் சென்று, அந்த பெண்ணை நேரில் சந்தித்து மீண்டும் தன்னை காதலிக்குமாறு தொந்தரவு கொடுத்துள்ளாா்.
இதையடுத்து அந்த பெண், சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படைக்கு தகவல் தெரிவித்தாா். தகவலறிந்த சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையினா், சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று, வினோத்குமாரை கைது செய்தனா். பின்னா் அவரை, மாம்பலம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். மாம்பலம் போலீஸாா், வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை செய்தனா்.
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