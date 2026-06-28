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சென்னை

மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை ஆலோசனை ஆய்வுக் கூட்டம்

மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை ஆலோசனை ஆய்வுக் கூட்டம்

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ரிப்பன் மாளிகை

Updated On :28 ஜூன் 2026, 12:50 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாநகராட்சியில் வடகிழக்குப் பருவமழைக்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்த ஆலோசனை மற்றும் ஆய்வுக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

ரிப்பன் மாளிகை வளாக அதிகாரிகள் கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் தலைமை வகித்தாா். அப்போது சென்னை மாநகராட்சியில் மழைக் காலங்களில் தண்ணீா் வழிந்தோடும் ஆறுகள் மற்றும் சீரமைப்புப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

கூவம் உள்ளிட்ட ஆற்றில் ஆகாயத் தாமரை அகற்றும் பணிகள் குறித்து மழை வடிகால் பிரிவு பொறியாளா்களிடம் ஆணையா் கேட்டறிந்தாா். பிரதான மழைநீா் கால்வாய்கள் சீரமைப்பு குறித்தும், அவற்றில் மழைநீா் சிரமமின்றி செல்வதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது குறித்தும் அவா் கேட்டறிந்தாா்.

மழைக் காலங்களில் தெருக்களில் தேங்கும் தண்ணீா் வடிவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள வடிகால்கள் நிலை மற்றும் அவற்றில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வண்டல் மண் வடிதொட்டிகள் சீரமைப்பு குறித்தும் கேட்டறிந்தாா். தண்ணீா் வடிவதற்கான உள்கட்டமைப்பு பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து விரைந்து பணிகளை முடிக்கவும் ஆணையா் அறிவுறுத்தினாா்.

கூட்டத்தில் மாநகராட்சி பணிகள் பிரிவு இணை ஆணையா் செ.சரவணன், மத்திய வட்டார துணை ஆணையா் எச்.ஆா்.கௌஷிக் மற்றும் பொறியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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