கஞ்சா விற்பனை செய்ததாக 3 பேரை காவல் துறையினா் கைது செய்தனா். புழல் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் வசந்த்ராஜா தலைமையிலான போலீஸாா், அந்தப் பகுதிகளில் தொடா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனா்.
இந்நிலையில், புழல் புத்தகரம் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த 3 பேரைப் பிடித்தனா். விசாரணையில் புழல், புத்தகரம் சுபாஷ் நகா் 3-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த ரிஷி (26), புளியந்தோப்பு முனுசாமி நகரைச் சோ்ந்த அருண்குமாா் (28), புழல் விநாயகபுரம் விநாயகா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த திவாகா் (30) என்பது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து அவா்களிடம் இருந்த 300 சிறு பொட்டலங்களாக இருந்த கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா். போலீஸாா் 3 பேரின் மீது வழக்குப் பதிந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
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