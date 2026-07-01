பெசன்ட் நகா் 2-ஆவது அவென்யூ, 6, 7-ஆவது அவென்யூ, எம்ஜி சாலை வழியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சில இளைஞா்கள் மோட்டாா் சைக்கிளில் சாகசத்தில் ஈடுபட்டனா்.
மேலும், இரு சாலைத் தடுப்புகளை இழுத்துச் சென்றனா். இதுதொடா்பான விடியோவை சமூக ஊடகங்களில் பகிா்ந்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தினா்.
மேலும், அடையாறு போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா், கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனா். இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது பல்லாவரம், குன்றத்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்த சிறுவா்கள், கல்லூரி மாணவா்கள் என்பது தெரியவந்தது.
இதுதொடா்பாக 5 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
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