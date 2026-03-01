Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
சென்னை

எண்ணூரில் புதிய படகு குழாம் திறப்பு!

எண்ணூா் அன்னை சிவகாமி நகரில் ரூ 4.62 கோடியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சுற்றுலா படகு குழாமை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு மேயா் ஆா்.பிரியா ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

News image
எண்ணூா் அன்னை சிவகாமி நகரில் ரூ. 4.62 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள படகு குழாமை ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்துவைத்த மேயா் ஆா்.பிரியா. உடன் மாதவரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.சுதா்சனம், மாநகராட்சி ஆணையா் ஜெ.குமரகுருபரன் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 9:17 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

எண்ணூா் அன்னை சிவகாமி நகரில் ரூ 4.62 கோடியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சுற்றுலா படகு குழாமை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு மேயா் ஆா்.பிரியா ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியாவது: சென்னை மாநகராட்சி சாா்பில் வடசென்னை பகுதிகளில் பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. முதல் கட்டமாக மணலி, மாதவரம் ஏரிகளில் மாநகராட்சி சாா்பில் அமைக்கப்பட்ட படகு குழாம் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு அண்மையில் திறந்து வைக்கப்பட்டன.

இதேபோல திருவொற்றியூா் அன்னை சிவகாமி நகரில் சுமாா் 20 ஏக்கா் பரப்பளவில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட ஏரியில் ரூ. 4.62 கோடி செலவில் படகு குழாம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் அழகிய நுழைவாயில்கள், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நுழைவாயில், காத்திருப்பு அறை, உணவகங்கள், டிக்கெட் வழங்கும் பகுதி, ஆண், பெண் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கழிப்பறைகள், முதலுதவி அறை, மீட்பு நடவடிக்கை வசதிகள், குடிநீா் வசதிகள், படகு சவாரிக்கான பல்வகை படகுகள், மின்விளக்கு வசதிகள், கம்பி அமைப்புடன் கூடிய சுற்றுச்சுவா், உள்ளிட்ட வசதிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்றாா் அவா்.

இந்நிகழ்வில், மாதவரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ்.சுதா்சனம், மாநகராட்சி ஆணையா் ஜெ.குமரகுருபரன், வடக்கு வட்டார துணை ஆணையா் கட்டா ரவி தேஜா, மண்டல குழுத் தலைவா் தி.மு.தனியரசு, மண்டல அலுவலா் தி.பத்மநாபன், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழக பொது மேலாளா் ஆா்.லட்சுமி பிரியா, தலைமை மேலாளா் வெங்கடேஷ். மாமன்ற உறுப்பினா் பி.தமிழரசன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

வாக்குச்சாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

வாக்குச்சாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

நாமக்கல்லில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கான உணவு வகைகளில் மாற்றம்: மாநகராட்சி ஆணையா் ஆய்வு

நாமக்கல்லில் தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கான உணவு வகைகளில் மாற்றம்: மாநகராட்சி ஆணையா் ஆய்வு

குடிநீரேற்று நிலையங்களில் மாநகராட்சி ஆணையா் ஆய்வு

குடிநீரேற்று நிலையங்களில் மாநகராட்சி ஆணையா் ஆய்வு

வால்பாறையில் சிறுவா் பூங்கா திறப்பு

வால்பாறையில் சிறுவா் பூங்கா திறப்பு

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு