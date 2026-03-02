Dinamani
முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
அடையாறு பகுதியில் மின் திருட்டு: ரூ. 12.40 லட்சம் அபராதம் வசூலிப்பு

அடையாறு பகுதியில் அதிகாரிகள் நடத்திய கூட்டாய்வில் 2 மின் திருட்டுகள் கண்டறியப்பட்டு, ரூ.12.40 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது.

News image
மின் திருட்டு- பிரதிப் படம்
Updated On :2 மார்ச் 2026, 8:56 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அடையாறு பகுதியில் அதிகாரிகள் நடத்திய கூட்டாய்வில் 2 மின் திருட்டுகள் கண்டறியப்பட்டு, ரூ.12.40 லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: அடையாறு மின் பகிா்மான வட்டத்துக்குட்பட்ட பகுதியில் கடந்த பிப். 18-இல் அதிகாரிகளால் கூட்டாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது, இரு இடங்களில் மின் திருட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதுதொடா்பாக சம்பந்தப்பட்டவா்களிடம் இருந்து ரூ.12.39 லட்சம் இழப்பீட்டுத் தொகையும், சமரச் தொகையாக ரூ.62,000 என மொத்தம் ரூ.13.01 லட்சம் வசூலிக்கப்பட்டது.

மின் திருட்டு தொடா்பான புகாா்களைத் தெரிவிக்க, சென்னை அமலாக்கம் கோட்டத்தை 94458 57591 என்ற எண்ணில் தொடா்பு கொள்ளலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

