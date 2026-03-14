3 நாள்களில் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.2,880 குறைவு

தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,120 குறைந்து ரூ.1,18,080-க்கு விற்பனையானது. கடந்த 3 நாள்களில் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.2,880 வரை குறைந்துள்ளது.
சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த மாா்ச் 12-இல் பவுனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து ரூ.1,19,760-க்கும், மாா்ச் 13-இல் பவுனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.1,19,200-க்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து, வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமை விலை மீண்டும் குறைந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.140 குறைந்து ரூ.14,760-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,120 குறைந்து ரூ.1,18,080-க்கும் விற்பனையானது. கடந்த 3 நாள்களில் மட்டும் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.2,880 குறைந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.280-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.10,000 குறைந்து ரூ.2.80 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
தங்கம் விலை நிலவரம்: இன்று பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது?
தங்கம் விலை குறைவு
தங்கம் விலை தொடா் சரிவு: பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது தெரியுமா?
தங்கம் விலை அதிரடியாக பவுனுக்கு ரூ. 2,120 குறைவு!
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...