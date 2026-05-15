தங்கம் விலை 3 நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.7,600 உயா்வு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.400 உயா்ந்து ரூ.1,20,400-க்கு விற்பனையானது. அதன்படி, கடந்த 3 நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.7,600 உயா்ந்துள்ளது.
சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த சில நாள்களாக தொடா்ந்து உயா்ந்த வண்ணம் உள்ளது. கடந்த மே 12-ஆம் தேதி பவுனுக்கு ரூ.1,840 உயா்ந்து ரூ.1,14,620-க்கும், மே 13-இல் பவுனுக்கு ரூ.5,360 உயா்ந்து ரூ.1,20,000-க்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து 3-ஆவது நாளாக தங்கம் விலை மீண்டும் உயா்ந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.50 உயா்ந்து ரூ.15,050-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.400 உயா்ந்து ரூ.1,20,400-க்கும் விற்பனையானது. அதன்மூலம் கடந்த 3 நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.7,600 உயா்ந்துள்ளது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.315-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 குறைந்து ரூ.3.15 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
