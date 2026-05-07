தங்கம் விலை பவுனுக்கு எவ்வளவு உயர்ந்தது?

சென்னை: சென்னையில் வியாழக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.400 உயா்ந்து ரூ.1,13,200-க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலை சில நாள்களாக ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த மே 4-இல் விலையில் மாற்றமின்றி பவுன் ரூ.1,12,000-க்கும், மே 5-இல் பவுனுக்கு ரூ.1,440 குறைந்து ரூ.1,10,560-க்கும் விற்பனையானது.
இதைத் தொடா்ந்து, புதன்கிழமை இரண்டு முறை விலை உயர்ந்தது. காலை கிராமுக்கு ரூ.230, மாலை கிராமுக்கு மேலும் ரூ.50 உயர்ந்து ரூ.14,100-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.2,240 உயா்ந்து ரூ.1,12,800- க்கு விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், தங்கம் விலை வியாழக்கிழமை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.50 உயர்ந்து ரூ,14,150-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.1,13,200-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை புதன்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.5 உயா்ந்து ரூ.270-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 உயா்ந்து ரூ.2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையான நிலையில், வியாழக்கிழமை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.
Summary
Gold prices rise by Rs.400 per sovereign, selling at Rs.1,13,200
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
தொடர்ந்து குறையும் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம்!
தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?
தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்: இன்று பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது?
தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்: இன்று எவ்வளவு உயர்ந்தது?
வீடியோக்கள்
29 பட டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெகவின் பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் என்ன தேவை? | News and Views | Epi - 31 |
தினமணி செய்திச் சேவை
இண்டியா கூட்டணியில் தவெக சேர்ந்தால்...: கனிமொழி சோமு Exclusive
தினமணி செய்திச் சேவை
பிளே ஆஃப் சுற்று: சிஎஸ்கே என்ன செய்ய வேண்டும்? | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை