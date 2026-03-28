தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்: இன்று எவ்வளவு உயர்ந்தது?
தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,840 உயா்ந்து ரூ.1,09,280-க்கு விற்பனையாவது குறித்து...
சென்னை: தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,840 உயா்ந்து ரூ.1,09,280-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. மாா்ச் 25-இல் பவுனுக்கு ரூ.2,800 உயா்ந்து ரூ.1,08,800-க்கும், மாா்ச் 26-இல் பவுன் ரூ.2,000 குறைந்து 1,06,800-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை விலை கிராமுக்கு ரூ.230 உயா்ந்து ரூ.13,660-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,840 உயா்ந்து ரூ.1,09,280-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ரூ.250-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.5,000 உயர்ந்து ரூ.2.50 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
