Dinamani
மத்திய படை தாக்குதலில் வாக்காளர் பலி - திரிணமூல் காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டுதவெக : 98 - 120 இடங்களில் வெற்றி வாய்ப்பு: இந்தியா டுடே - ஆக்ஸிஸ் மை இந்தியா கருத்துக் கணிப்புதமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சி அமைக்கும்: இந்தியா டுடே - ஆக்சிஸ் மை இந்தியா கருத்துக் கணிப்புஎங்கே தவறு நடந்தது? முதல் தோல்வி குறித்து பஞ்சாப் கிங்ஸ் கேப்டன் பதில்!
/
தமிழ்நாடு

ஒரே நாளில் 2 முறை குறைந்த தங்கம் விலை

தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை காலை, மாலை என ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்து ரூ.1,11,200-க்கு விற்பனையானது.

News image

தங்கம் விலை - கோப்புப்படம்

Updated On :29 ஏப்ரல் 2026, 9:13 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை கடந்த ஏப். 27-இல் பவுனுக்கு ரூ.240 உயா்ந்து ரூ.1,13,840-க்கும், ஏப். 28-இல் ரூ.1,040 குறைந்து ரூ.1,12,800-க்கும் விற்பனையானது.

இந்நிலையில், புதன்கிழமை காலை கிராமுக்கு ரூ.150 குறைந்து ரூ.13,950-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து ரூ.1,11,600-க்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து, வா்த்தகம் நிறைவடைவதற்கு முன்பு தங்கம் விலை மீண்டும் குறைந்தது. கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.13,900-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,11,200-க்கும் விற்பனையானது. இதன்மூலம் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.200, பவுனுக்கு ரூ.1,600 குறைந்தது.

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.265-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2.65 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
