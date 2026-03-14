காவலாளி அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு: நான்கு ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது

கோயம்பேட்டில் காவலாளி அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், நான்கு ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

Updated On :14 மார்ச் 2026, 6:21 pm

கோயம்பேட்டில் காவலாளி அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், நான்கு ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

சென்னை தரப்பாக்கம், ராஜாஜி சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த உ.தங்கதுரை (48). இவா், கோயம்பேடு பகுதியில் உள்ள் ஒரு தனியாா் நிறுவனத்தில் காவலாளியாக வேலை செய்து வந்தாா். தங்கதுரை வேலை முடிந்த பின், கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் தூங்குவது வழக்கம்.

இந்நிலையில் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12-ஆம் தேதி கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் தங்கதுரை தூங்கும் இடத்தில், வேறு ஒரு நபா் தூங்கினாராம். அந்த நபரை எழுப்பி, வேறு இடத்துக்குச் செல்லுமாறு தங்கதுரை கூறினாராம்.

இதனால், தங்கதுரைக்கும், அந்த நபருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு, அந்த நபா், தங்கதுரையைத் தாக்கியதில் பலத்த காயமைடைந்த தங்கதுரை மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தாா்.

இதுதொடா்பாக சிஎம்பிடி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது வியாசா்பாடி பகுதியைச் சோ்ந்த ரெளடி நா.காதுகுத்து பாலாஜி (39) என்பது தெரிய வந்தது. போலீஸாா், தலைமறைவாக இருந்த பாலாஜியை 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

இளைஞா் அடித்துக் கொலை

இளைஞா் அடித்துக் கொலை

தந்தை அடித்துக் கொலை: மகன் கைது

தந்தை அடித்துக் கொலை: மகன் கைது

கொலை வழக்கு: 2 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது

கொலை வழக்கு: 2 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது

பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டு 25 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது

பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டு 25 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது

"Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?": Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike

Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP

NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

