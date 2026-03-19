மத்திய பாா்வையாளா்கள் கைபேசி எண்கள் விவரம்
சென்னை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய பாா்வையாளா்களின் கைபேசி எண் விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
சென்னை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய பாா்வையாளா்களின் கைபேசி எண் விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
தொகுதி பொதுப் பாா்வையாளா்களின் பெயா் கைபேசி எண்
டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் நகா், பெரம்பூா் தொகுதிகள் தேம்ஜென்வாபாங் ஆவோ 89258 15411
கொளத்தூா், வில்லிவாக்கம் விக்ரம்குமாா் 89258 15413
திரு.வி.க.நகா் (தனி), எழும்பூா் (தனி) ஜி.எஸ்.சஹோடா 89258 15415
ராயபுரம், துறைமுகம் எஸ்.எஸ்.நவீன் 89258 15417
சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி, ஆயிரம் விளக்கு தொகுதிகள் வீரேந்திரகுமாா் 89258 15419
அண்ணாநகா், விருகம்பாக்கம் ரஞ்சித்குமாா் சிங் 89258 15421
சைதாப்பேட்டை, தியாகராய நகா் நான்சி சஹாய் 89258 15423
மயிலாப்பூா், வேளச்சேரி கன்ஷியாம்தோரி 89258 15425
தொகுதிகள் செலவினப் பாா்வையாளா் கைபேசி எண்
டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் நகா் சிவபிரசாத் எஸ்.வி. 89258 15414
பெரம்பூா் மனிஷ்குமாா்சவ்டா 89258 15416
கொளத்தூா், வில்லிவாக்கம் ரஷோா் சதீஷ் சந்திர ராம்சேவாக் 89258 15418
திரு.வி.க.நகா் தினேஷ் சிங் திவால் 89258 15420
எழும்பூா் கௌரவ் பன்சால் 89258 15424
ராயபுரம் எஸ்.ஜெ.என்.எச்.கே.வர பிரசாத் வா்மா 89258 15412
துறைமுகம் ஷில்பா என்.சி. 89258 19471
சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி ராஜீவ்கா்க் 89258 15426
ஆயிரம் விளக்கு பவன்லால் மீனா 89258 19472
அண்ணா நகா் லியாகத் 89258 19473
விருகம்பாக்கம் பல்லவி 89258 15422
சைதாப்பேட்டை அமன்பிஷ்லா 89258 19474
தியாகராய நகா் கம்லேஷ்குமாா் மீனா 8925819475
மயிலாப்பூா் மத்தா பத்மா 89258 19476
வேளச்சேரி அமா்ஜோத் 89258 19477
காவல் பாா்வையாளா் பி.சங்கா் ஜெய்ஸ்வால் 89258 19478
