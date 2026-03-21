பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் முன்னாள் நிா்வாகி கைது
பெண்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் நிா்வாகி கைது செய்யப்பட்டாா்.
அந்தக் கட்சியின் இளைஞா் அமைப்பான அனைத்திந்திய இளைஞா் பெருமன்றத்தின் துணைத் தலைவராக இருந்தவா் மதூா் சத்யா. இவா், யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்களில் தீவிரமாக இயங்கி வந்தாா். மேலும், ஊடக விவாதங்களில் பங்கேற்றுப் பேசி வந்தாா். மதூா் சத்யா மீது கடந்த 13-ஆம் தேதி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சோ்ந்த ஒரு பெண் நிா்வாகி, சென்னை பெருநகர காவல் துறைக்கு மின்னஞ்சலில் புகாா் ஒன்றை அளித்தாா்.
அதில், மதூா் சத்யா, பெண்களுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுப்பதாகவும், அவா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படி குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதன்பேரில் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க சைபா் குற்றப்பிரிவுக்கு காவல் ஆணையா் ஏ.அருண் உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து, போலீஸாா் விசாரணையில் ஈடுபட்டனா்.
இதனிடையே, மதூா் சத்யா அனைத்திந்திய இளைஞா் பெருமன்றத்தின் துணைத் தலைவா் பொறுப்பு, அடிப்படை உறுப்பினா் பதவி உள்ளிட்ட அனைத்து பதவிகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டாா்.
இந்நிலையில், சைபா் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் விசாரணையில் மதூா் சத்யா மீதான குற்றச்சாட்டு உண்மைதான் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, மதூா் சத்யா மீது பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம், தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. தலைமறைவாக இருந்த மதூா் சத்யாவை போலீஸாா் சேலத்தில் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா். சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட அவா், நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
புழல் சிறையில் வெளிநாட்டு கைதி உயிரிழப்பு: போா்ச்சுகல் நாட்டைச் சோ்ந்தவா் டோமிங்கோஸ் மெண்டெஸ் அபோன்ஸோ (60). இவா், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, புழல் தண்டனைக் கைதிகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தாா். கல்லீரல் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அவா், கடந்த மாதம் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
அங்கு, அபோன்ஸோ வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா். புழல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தினா்.
சைக்கிள் மீது பைக் மோதல்: மகன் உயிரிழப்பு: மேற்கு சைதாப்பேட்டை சேகா் நகா், செல்வ விநாயகா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த கணபதி மனைவி கோமதி (29). தம்பதியின் மகன் தேவராஜன் (7). இவா், பரங்கிமலையில் உள்ள ஒரு தனியாா் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தாா். கோமதி, கிண்டி பகுதியில் உள்ள ஒரு பெட்ரோல் நிலையத்தில் ஊழியராக வேலை செய்து வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை பள்ளி விடுமுறை என்பதால், தேவராஜனை கோமதி தனது சைக்கிளில் பெட்ரோல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்றிருந்தாா். வேலை முடிந்த பின்னா், சைக்கிளில் மீண்டும் தனது மகனை அழைத்துக் கொண்டு வீட்டுக்குச் சென்றாா்.
கிண்டி கத்திப்பாரா மேம்பாலத்தில் சென்றபோது, வேகமாக வந்த பைக், சைக்கிள் மீது மோதியது. இதில், சாலையில் விழுந்து தலையில் காயமடைந்த தேவராஜனும், லேசான காயமடைந்த கோமதியும் மீட்கப்பட்டு கிண்டி கலைஞா் நூற்றாண்டு உயா் சிறப்பு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா். பின்னா், தீவிர சிகிச்சைக்காக தேவராஜன், எழும்பூரில் உள்ள அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாா். அங்கு, தேவராஜன் உயிரிழந்தாா். கிண்டி போக்குவரத்து புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, பைக்கை ஓட்டி வந்த சைதாப்பேட்டை மேற்கு ஜோன்ஸ் சாலைப் பகுதியைச் சோ்ந்த க.சரவணனை (29) கைது செய்தனா்.
ஓய்வு பெற்ற அரசு அதிகாரி வீட்டில் 22 பவுன் நகைகள் திருட்டு - இருவா் கைது: சென்னை பெரவள்ளூா் பெரியாா் நகா் 1-ஆவது தெருவில் வசிப்பவா் அசோக்குமாா் (72). தலைமைச் செயலகத்தில் இணைச் செயலராகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவா். இவா், கடந்த 17-ஆம் தேதி வீட்டைப் பூட்டிவிட்டு மனைவியுடன் வேளச்சேரியிலுள்ள அண்ணன் வீட்டுக்குச் சென்று, மறுநாள் திரும்பியபோது, வீட்டின் கதவு பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில் இருந்த 22 பவுன் நகைகள், விலை உயா்ந்த 2 கைக்கடிகாரங்கள், ரூ.20 ஆயிரம் மற்றும் பட்டுச் சேலைகள் திருடப்பட்டிருந்தன. புகாரின்பேரில், பெரவள்ளூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, திருட்டில் ஈடுபட்ட திருவள்ளூா் மாவட்டம், ஊத்துக்கோட்டை பெரியபாளையத்தைச் சோ்ந்த முருகன் (எ) தீனா (28), ஜெகதீஷ் (28) ஆகிய இருவரையும் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
