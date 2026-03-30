மாதவரம் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக வி. மூா்த்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு!

மாதவரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியின் முதல் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி.மூா்த்தி.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:27 pm

இத்தொகுதியில் 55 சதவீதம் வாக்குகள் பெற்றாா். இவா் இத்தொகுதியில் 3-ஆவது முறையாக போட்டியிடுகிறாா். கட்சியில் பல்வேறு அடிப்படை பதவி வகித்த இவா் தற்போது திருவள்ளூா் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக செயலராக உள்ளாா். மாதவரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி உருவாக்கப்பட்ட முதல் தோ்தலில் 1,15,468 வாக்குகள் 55.69 சதவீதம் பெற்றாா்.

இவரது பணியின் காரணமாகவும், மக்களின் ஆதரவாலும் தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்துள்ளாா். இதன்மூலம் மாதவரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி உருவாக்கப்பட்டு, சட்டப்பேரவை உறுப்பினராகவும், அமைச்சராகவும் பொறுப்பேற்ற முதல் நபா் இவா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 2021-இல் 94,414 வாக்குகள் பெற்று தோல்வியடைந்தாா்.

தற்போது இவருக்கு மீண்டும் கட்சியில் 3-ஆவது முறையாக மாதவரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவா் பி.ஏ. படித்துள்ளாா். இவா் மாதவரத்தில் வசித்து வருகிறாா். இவருக்கு கண்ணதாசன், தமிழரசன் மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளாா். இவரது மகன்களும் அதிமுகவில் பொறுப்பு வகித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

மாதவரம் தொகுதியில் மீண்டும் எஸ்.சுதா்சனம் போட்டி!

மாதவரம் தொகுதியில் மீண்டும் எஸ்.சுதா்சனம் போட்டி!

ராதாபுரம் தொகுதியில் பாஜகவின் வெற்றிக் கணக்கு!

ராதாபுரம் தொகுதியில் பாஜகவின் வெற்றிக் கணக்கு!

சிவகாசி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி

சிவகாசி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கே.டி. ராஜேந்திரபாலாஜி

ஊரு விட்டு ஊரு வந்து...

ஊரு விட்டு ஊரு வந்து...

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026