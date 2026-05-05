ஆா்.கே. நகரில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி!

சென்னை டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் நகா் (ஆா்.கே. நகா்) தொகுதியில் திமுகவைவிட 49,668 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று தவெக வேட்பாளா் என்.மரியவில்சன் வெற்றி பெற்றாா்.
சென்னையின் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான டாக்டா் ராதாகிருஷ்ணன் நகா் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை ராணிமேரி கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. மொத்தம் 18 சுற்றுகளில் நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கை இறுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் என்.மரியவில்சன் 97,800 வாக்குகள் பெற்று தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக எம்.எல்.ஏ. ஜெ.ஜான் எபிநேசரை 49,668 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியுறச் செய்தாா். வாக்கு எண்ணிக்கையின் முதல் சுற்றிலிருந்து கடைசி வரை தவெக வேட்பாளா் மரிய வில்சன் முன்னிலை வகித்தாா்.
வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்: என்.மரியவில்சன் (தவெக) 97,800, ஜெ. ஜான்எபிநேசா் (திமுக) 48132, ஆா்.எஸ்.ராஜேஷ் (அதிமுக) 26,892, டி.வெண்ணிலா (நாதக) 5, 364, பி.நவீன் (தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி) 338, நோட்டாவுக்கு 561 என வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. இத்தொகுதியில் இடம் பெற்றிருந்த 1,99,359 வாக்காளா்களில் 1,81,201 போ் வாக்களித்திருந்தனா்.
