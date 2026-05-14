Dinamani
மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை, டெல்டா மாவட்டங்களில் இன்று இடி, மின்னுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புஅரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர இதுவரை 89,927 போ் விண்ணப்பம்ஐசிஎஃப்-இல் முதல்முறையாக தானியங்கி கதவுடன் ‘இமு' ரயில்தில்லியில் பிரிக்ஸ் மாநாடு: ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அராக்சி இந்தியா வந்தடைந்தார்நீட் வினாத்தாள் கசிவு: என்டிஏவை கலைக்க உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுசரக்குப் போக்குவரத்து விநியோக தரவரிசை: முன்னணியில் தமிழகம்ஹிந்து மதம் ஒரு வாழ்க்கை முறை: உச்சநீதிமன்றம்இனி பிஎஃப் இறுதித் தொகை தானியங்கி முறையில் விடுவிப்புஇந்திய எரிசக்தி ஒப்பந்தங்களை ரஷியா முழுமையாக நிறைவேற்றும் - வெளியுறவு அமைச்சா் லாவ்ரோ உறுதிமகளிா் உரிமைத் தொகைக்காக பயனாளிகள் காத்திருப்பு - உதயநிதி ஸ்டாலின்நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை: குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,441-ஆக அதிகரிப்புஅகிலேஷின் சகோதரா் பிரதீக் யாதவ் திடீா் உயிரிழப்பு - அரசியல் தலைவா்கள் இரங்கல்
/
சென்னை

அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவை ஏற்பது நியாயமில்லை - எடப்பாடி பழனிசாமி

News image
Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

அதிமுகவின் ஒரு தரப்பு எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவை தவெக அரசு ஏற்பது நியாயமில்லை என்று அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தெரிவித்தாா்.

பேரவையில் நம்பிக்கை கோரும் தீா்மானத்தில் அவா் பேசியதாவது: அதிமுகவுக்காகதான் மக்கள் வாக்களித்து 47 எம்எல்ஏக்களை தோ்வு செய்துள்ளனா். ஆளும் கட்சிக்கு 34 சதவீதம் போ்தான் வாக்களித்துள்ளனா். ஆசை வாா்த்தை கூறி அரசுக்கு ஆதரவு பெற்றுள்ளனா். தோ்தலில் தவெக அரசுக்கு 65 சதவீத வாக்காளா்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்பதை நினைவுகூர விரும்புகிறேன்.

அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் 11 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் கொண்டு வரப்பட்டன. அரசுப் பள்ளியில் கல்வி கற்கும் ஏழை, எளிய மாணவா்கள் மருத்துவ கல்வி கற்க நீட் தோ்வை எதிா்கொள்ள 7.5 % உள் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தது. அவா்களின் குடும்பச் சூழலை கருத்தில்கொண்டு அவா்களுக்கான கல்விச் செலவுகளையும் அரசு ஏற்றது.

அதிமுகவில் 47 சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் இரட்டை இலை சின்னத்தில் எம்எல்ஏக்கள் ஆகியுள்ளனா். அவா்களுக்கு அமைச்சா் பதவி வழங்குவதாக ஆசை வாா்த்தை கூறி ஆளுங்கட்சியினா் தங்கள் பக்கம் ஈா்க்க முயற்சிப்பதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதனை ‘தூய சக்தி’ என்று தன்னை கூறிக் கொள்ளும் முதல்வா் விஜய் ஏற்கக் கூடாது.”அது நியாயமில்லை. எதிா்க்கட்சி நிலைப்பாட்டில்தான் அதிமுக இருக்கும் என்றாா்.

தொடர்புடையது

எங்களை நீக்கும் அதிகாரம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இல்லை - சி.வி.சண்முகம்

எங்களை நீக்கும் அதிகாரம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இல்லை - சி.வி.சண்முகம்

தவெகவுக்கு எதிராக அதிமுக வாக்களிக்கும்: அக்ரி கிருஷ்ணமூா்த்தி

தவெகவுக்கு எதிராக அதிமுக வாக்களிக்கும்: அக்ரி கிருஷ்ணமூா்த்தி

ஜா vs ஜெ; இபிஎஸ் vs ஓபிஎஸ்; இபிஎஸ் vs வேலுமணி! மீண்டும் மீண்டுமா?

ஜா vs ஜெ; இபிஎஸ் vs ஓபிஎஸ்; இபிஎஸ் vs வேலுமணி! மீண்டும் மீண்டுமா?

மகளிா் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை தடுத்து திமுக துரோகம் இழைத்துவிட்டது! - எடப்பாடி கே.பழனிசாமி

மகளிா் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை தடுத்து திமுக துரோகம் இழைத்துவிட்டது! - எடப்பாடி கே.பழனிசாமி

விடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

18 மணி நேரங்கள் முன்பு