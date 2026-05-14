பாா் கவுன்சில் தோ்தலில் திருப்பூா் வாக்குச் சாவடியில் கூடுதலாக 47 வாக்குகள் பதிவானது குறித்து சிபிசிஐடி விசாரண கோரிய வழக்கில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில், காவல்துறை பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
திருப்பூரைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா் என்.ஸ்ரீராதா என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி பாா் கவுன்சிலுக்கு 23 உறுப்பினா்களை தோ்வு செய்வதற்கான தோ்தல் கடந்த மாா்ச் 30-ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் நடந்தது.
இத்தோ்தலில் 143 போ் போட்டியிட்ட நிலையில், 81 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. தோ்தலில் பதிவான வாக்குகளின் எண்ணிக்கை சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில் அலுவலகத்தில் நடந்து வருகிறது. இதில் திருப்பூரில் மொத்த வாக்குகளை விட கூடுதலாக 47 வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. இந்த தீவிரமான குற்றச்சாட்டு தோ்தலின் புனிதத்தை மதிப்பிழக்கச் செய்யும்.
எனவே, மொத்த வாக்குகளை விட கூடுதலான எண்ணிக்கையில் வாக்குகள் பதிவானது குறித்து சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். திருப்பூா் வாக்குச் சாவடியில் பதிவான வாக்குகள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை வழங்கி, விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க பாா் கவுன்சிலுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எல்.விக்டோரியா கௌரி, என்.செந்தில்குமாா் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் இந்த மனுவுக்கு தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பாா் கவுன்சில், காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனா்.
