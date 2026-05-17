மயிலாப்பூா் தொகுதிக்குட்பட்ட நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் உணவுத் துறை அமைச்சா் பி.வெங்கடரமணன் சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
மயிலாப்பூரில் 4 ஏக்கா் பரப்பில் அமைந்துள்ள நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் ரூ.12.22 கோடியில் மறுசீரமைப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்தப் பூங்கா வளாகத்தில் அமைந்துள்ள ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான உடற்பயிற்சிக் கூடங்களைப் பாா்வையிட்ட அமைச்சா் வெங்கடரமணன், உடற்பயிற்சி உபகரணங்களை முறையாகப் பயன்படுத்தவும், பூங்காவை தூய்மையாகப் பராமரிக்கவும் மேற்பாா்வையாளருக்கு அறிவுறுத்தினாா். அத்துடன் அறிவிப்புப் பலகைகளை வைக்கவும் அவா் உத்தரவிட்டாா்.
விரைவில் இந்தப் பூங்காவை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும், இது குறித்த தொடா் நடவடிக்கைளை உடனுக்குடன் தெரிவிக்குமாறும் மாநகராட்சி அலுவலா்களையும், ஒப்பந்ததாரா்களையும் அமைச்சா் வெங்கடரமணன் கேட்டுக்கொண்டாா்.
ஆய்வின்போது, சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா்.
தொடர்புடையது
நாகமரை காவிரிக் கரையில் ரூ.1.09 கோடியில் காட்சிமுனைப் பகுதி
தோ்தல் நடத்தை விதிகள் வாபஸ்: பஞ்சப்பூரில் ஒருங்கிணைந்த காய்-கனிகள் சந்தை வளாகம் திறப்பு எப்போது?
கோடை வெய்யில்: வண்டலூா் பூங்காவில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்
சுதந்திர தினத்தன்று கூட திமுக கருப்புக் கொடி போராட்டம் நடத்தியது: தமிழிசை செளந்தர்ராஜன்
விடியோக்கள்
ஆட்சியைக் கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்திப்பார் விஜய் ? | Ravindran Duraisamy Interview | TVK | CM Vijay
தினமணி செய்திச் சேவை
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை