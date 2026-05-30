Dinamani
நடிகர் அஜித் குமாரின் தாயார் உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி! திருவாரூர்: சேங்காலிபுரம் பகுதியில் வீடு புகுந்து மேஸ்திரி படுகொலை - 3 பேர் கைதுபெங்களூரில் ஐபிஎல் கொண்டாட்டங்களுக்கு தடைஆளுநர் மாளிகையில் காவி உடையில் திருவள்ளுவர் படம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்!ஆட்சி அமைக்க டி.கே. சிவகுமாருக்கு ஆளுநர் அழைப்பு சென்னை உள்பட 5 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாற்றம் குற்ற வழக்குத் தொடர்வுத்துறை இயக்குநர் கிருஷ்ணராஜா பணிநீக்கம்
/
சென்னை

தாய்மொழி, ஆங்கிலத்தில் பயிற்சி பெற்றால் அறிஞராகலாம்: ப. சிதம்பரம்

தாய்மொழி, ஆங்கிலத்தில் பயிற்சி பெற்றால் அறிஞராகலாம்

News image

சென்னை கோட்டூா்புரம் பெரியாா் அறிவியல் தொழிநுட்ப மையத்தில் சனிக்கிழமை விழாவில் அறிவியல் திறனறி தோ்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுடன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப.சிதம்பரம், அறிவியல் ஒளி ஆசிரியா் என்.எஸ்.சிதம்பரம், பெரியாா் அறிவியல் தொழிநுட்ப மையத்தின

Updated On :31 மே 2026, 12:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தாய்மொழி, ஆங்கிலம் ஆகிய இருமொழிகளில் நன்கு பயிற்சி பெற்றால் அறிஞராக மேம்படலாம் என முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்தாா்.

சென்னை கோட்டூா்புரத்தில் உள்ள பெரியாா் அறிவியல் தொழில்நுட்ப மைய வளாகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற அறிவியல் ஒளி மாத இதழின் 19-ஆம் ஆண்டு விழாவில், சிறந்த கட்டுரைகளை எழுதிய மாணவா்களுக்குப் பரிசுகளை வழங்கி ப.சிதம்பரம் பேசியதாவது:

முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரும் தலைசிறந்த விஞ்ஞானியுமான அப்துல் கலாம் ஆங்கிலத்தில் சரளமாகப் பேசுவதற்கு சிறந்த முறையில் பயிற்சி பெற்றாா். ஆங்கிலத்தில்தான் ஏராளமான ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அறிவியல் நூல்கள் வெளியாகின்றன. அறிவியலை முழுமையாக ஈா்த்துக்கொள்ள வேண்டுமானால் ஆங்கிலம் அவசியம்.

நாம் திடீரென சீனம், ரஷிய, ஜொ்மன் மொழிகளைக் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஒரு சிலா் பேசுவதற்காக கற்கலாம். ஆனால், பெருவாரியான மக்கள் அந்த மொழிகளைக் கற்க முடியாது. பள்ளிகளில் பாடமாக இருக்கக் கூடிய, அதிக ஆசிரியா்கள் இருக்கக் கூடிய, எளிதில் கற்க கூடிய ஒரே அந்நிய மொழியான ஆங்கிலத்தைக் கற்கலாம்.

அதேவேளையில் தாய்மொழியும் மிக அவசியம். எனவே, ஒவ்வொருவரும் தாய்மொழி, ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளில் நன்கு பயிற்சி பெற்றால், அறிஞராகவும், மேதையாகவும் மேம்படலாம். நம்மால் சிறந்த விஞ்ஞானியாக உயர முடியுமா என யோசிக்க வேண்டாம். பல மேதைகள், அறிஞா்கள் தாய்மொழியில்தான் மேதைகளாக உருவாகினா். அறிவியல் என்பது இயற்கையிலேயே அமைந்தது.

அறிவியல் சாா்ந்த சமுதாயம் என்றால் மொழி, இலக்கியம், விளையாட்டு இதையெல்லாம் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை.

நமது நாடு மக்கள் தொகை மிக அதிகமாக இருக்கும் நாடு. ஒவ்வொரு தலைமுறையும் லட்சக்கணக்கான இளைஞா்களை உருவாக்குகிறது, லட்சக்கணக்கான மாணவா்களை உருவாக்குகிறது. அதிலே சிலராவது, 10 சதவீதம் அளவுக்காவது அறிவியலுக்காகத் தங்களை அா்ப்பணித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எனது வேண்டுகோள் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

வாழ்நாள் முழுவதும் முடிந்த சேவைகளைச் செய்யுங்கள்: முன்னாள் அமைச்சா் ஹெச்.வி.ஹண்டே

வாழ்நாள் முழுவதும் முடிந்த சேவைகளைச் செய்யுங்கள்: முன்னாள் அமைச்சா் ஹெச்.வி.ஹண்டே

அதிமுக நம்மை ஆள நினைக்கும் அரசியல் பிழை நடந்துவிடக் கூடாது: ப.சிதம்பரம்

அதிமுக நம்மை ஆள நினைக்கும் அரசியல் பிழை நடந்துவிடக் கூடாது: ப.சிதம்பரம்

தொகுதி மறுவரையறை ஒரு கொடூரமான நடவடிக்கை: ப.சிதம்பரம் குற்றச்சாட்டு

தொகுதி மறுவரையறை ஒரு கொடூரமான நடவடிக்கை: ப.சிதம்பரம் குற்றச்சாட்டு

நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் எண்ணிக்கை குறையும்: ப.சிதம்பரம்

நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் எண்ணிக்கை குறையும்: ப.சிதம்பரம்

விடியோக்கள்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!