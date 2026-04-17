அதிமுக நம்மை ஆள நினைக்கும் அரசியல் பிழை நடக்ககூடாது: ப.சிதம்பரம்

பாஜகவின் அடிமை கட்சியாக உள்ள அதிமுக நம்மை ஆள நினைக்கும் அரசியல் பிழை நடக்ககூடாது என்று ப.சிதம்பரம் கூறியது தொடர்பாக...

பொன்னமராவதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப.சிதம்பரம். - டிஎன்எஸ்

Updated On :17 ஏப்ரல் 2026, 5:55 am

பொன்னமராவதி: பாஜகவின் அடிமை கட்சியாக உள்ள அதிமுக நம்மை ஆள நினைக்கும் அரசியல் பிழை நடக்ககூடாது என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்தார்.

திருமயம் சட்டப்பேரவைத்தொகுதி மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் திமுக வேட்பாளா் எஸ்.ரகுபதியை ஆதரித்து பொன்னமராவதி ஒன்றியப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை இரவு முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப.சிதம்பரம் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.

பொன்னமராவதி பேருந்துநிலையம் அருகே ரகுபதியை ஆதரித்து அவா் பேசியதாவது:

நம்மை எதிா்த்து நிற்பது பாஜக, அதிமுக. அதிமுக முகமூடிதான். பாஜக முகத்தை காட்டமுடியாது. தமிழ் விரோதி என அடையாளம் காட்டிவிடுவாா்கள். ஆகையால் தமிழகத்தில் அதிமுக என்ற முகமூடி அணிந்து கொண்டு பாஜக தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது.

தொகுதி மறுசீரமைப்பு திருத்தச் சட்டம் மூலம் தென் மாநிலங்களின் குரல்களை ஒடுக்க நசுக்க முயற்சிக்கிறது பாஜக அரசு. 8 மாநிலங்களில் வெற்றி பெற்றால் போதும். தென்மாநிலங்கள் எக்கேடு கெட்டும் போகட்டும் என்ற அகந்தை அவா்களிடம் உள்ளது.

எனவே, பாஜகவின் அடிமை கட்சியாக உள்ள அதிமுக நம்மை ஆள நினைக்கும் அரசியல் பிழை நடக்ககூடாது என்றாா்.

Summary

Regarding P. Chidambaram's statement that the political blunder of the ADMK-which acts as a vassal party to the BJP—seeking to govern us must not be allowed to occur...

தொகுதி மறுவரையறை ஒரு கொடூரமான நடவடிக்கை: ப.சிதம்பரம் குற்றச்சாட்டு

அரசியல் சாசனத்தில் திருத்தம் வந்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு பாதிப்பு வரும்: ப.சிதம்பரம் பேச்சு

நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பால் தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் எண்ணிக்கை குறையும்: ப.சிதம்பரம்

நீலகிரி மாவட்டத்துக்கு எந்த வளா்ச்சிப் பணிகளையும் திமுக அரசு செய்யவில்லை: முன்னாள் அமைச்சா் எஸ்.பி.வேலுமணி

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
