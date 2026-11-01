முரசு புயல் தாக்கம்: சென்னையில் பரவலாக மழை!
‘முரசு’ புயல் நிலப்பரப்பை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பரவலாக மழை பெய்தது.
மழை - படம்: தினமணி
‘முரசு’ புயல் நிலப்பரப்பை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், சென்னையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பரவலாக மழை பெய்தது.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது முதலே சென்னையில் அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது. எனினும், ‘அா்னாப்’ புயலுக்கு பிறகு, காற்று திசை வேக மாறுபாடு காரணமாக கடந்த 2, 3 நாள்களாக சென்னையில் பெரிய அளவில் மழை பெய்யவில்லை.
குறிப்பாக, பகல் நேரங்களில் வெயில் அளவு சுமாா் 95 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டையொட்டி இருந்தது. இச்சூழலில், முரசு புயல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நிலப்பரப்பை நோக்கி நகர தொடங்கியதையடுத்து, சென்னையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு பரவலாக சாரல் மழை பெய்தது.
அம்பத்தூா், பாடி, கோயம்பேடு, வடபழனி, அசோக்நகா், கிண்டி, தியாகராய நகா், நுங்கம்பக்கம், எழும்பூா் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்தது. சென்னையில் வெப்பான சூழல் நிலவிவந்த நிலையில், தற்போது பெய்துள்ள மழை காரணமாக சற்று குளிா்ச்சியாக சூழல் நிலவியது. திங்கள்கிழமை (நவ.2) சென்னைக்கு மிக பலத்த மழைக்கான ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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