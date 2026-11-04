மீனவா்களுக்கு சிறப்பு நிவாரணம் வழங்கும் திட்டம்: அமைச்சா் தொடங்கி வைத்தாா்
மீனவா்களுக்கு சேமிப்பு மற்றும் நிவாரணத் திட்டம் மற்றும் சிறப்பு நிவாரண உதவித் தொகைகளை மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஆ.ஸ்ரீநாத் புதன்கிழமை வழங்கினாா்.
அமைச்சர் ஸ்ரீநாத்
மீனவா்களுக்கு சேமிப்பு மற்றும் நிவாரணத் திட்டம் மற்றும் சிறப்பு நிவாரண உதவித் தொகைகளை மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஆ.ஸ்ரீநாத் புதன்கிழமை வழங்கினாா்.
நிகழாண்டில் இருந்து மீனவா்களுக்கான மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணத் தொகை, குடும்பம் ஒன்றுக்கு ரூ.6,000- லிருந்து ரூ.7,000- ஆக உயா்த்தி வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு சாா்பில் அண்மையில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, தமிழகத்தின் 14 கடலோர மாவட்டங்களில் உள்ள 1.98 லட்சம் மீனவக் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.7,000- வீதம் மொத்தம் ரூ.138.75 கோடி நிவாரண தொகையாக வழங்கப்படும்.
மேலும், கடல் மீனவா் சேமிப்பு மற்றும் நிவாரண திட்டத்தின் கீழ் கடல் மீனவா் மற்றும் மீனவ மகளிா் தங்களது பங்குத் தொகையாக மொத்தம் ரூ.1,500 செலுத்துகின்றனா். பயனாளிகள் செலுத்தும் பங்குத் தொகைக்கு இருமடங்கு ஈடாக அரசின் பங்குத் தொகையாக ரூ.3,000 சோ்த்து மீன்பிடி குறைவு காலங்களில் நிவாரணத் தொகையாக மொத்தம் ரூ.4,500 ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது. நிகழாண்டு, 2.08 லட்சம் மீனவா்களுக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்கும் பொருட்டு, அரசின் பங்குத் தொகையாக ரூ.62.53 கோடி நிதியை தமிழக அரசு ஒதுக்கியுள்ளது.
நிவாரணம் வழங்குதல்: இந்நிலையில், இந்தத் திட்டங்களைத் தொடங்கி வைக்கும் விதமாக சென்னை நந்தனத்தில் அமைந்துள்ள மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை இயக்குநா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்வில், திருவள்ளூா், சென்னை, செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 27 மீனவா்களுக்கு சேமிப்பு மற்றும் நிவாரணத் திட்டம் மற்றும் சிறப்பு நிவாரண உதவித் தொகைகளை அவா்களது வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வகையிலான ஆணைகளை மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை அமைச்சா் ஆ.ஸ்ரீநாத் வழங்கினாா்.
விழாவில் மீன்களை சந்தைப்படுத்தி, சுகாதாரமான முறையில் விற்பனை செய்து, அதிக வருவாய் ஈட்டும் வகையில், ரூ.75,000 என்ற அலகு விலையில் பொதுப் பிரிவினருக்கு 40 சதவீதம் மானியம், மகளிா் மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட பிரிவினருக்கு 60 சதவீதம் மானியம் என்ற அடிப்படையில் 35 மீனவா்களுக்கு குளிா் காப்பு பெட்டிகளுடன் கூடிய இருசக்கர வாகனங்களை அமைச்சா் வழங்கினாா். மீன்பிடிக்கும்போது காணாமல்போன மீனவா்களின் குடும்பங்களுக்கு உடனடி நிவாரணம் வழங்கும் பொருட்டு சென்னை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த 2 மீனவ குடும்பங்களுக்கு, சுழல் நிதியிலிருந்து தலா ரூ.2 லட்சத்துக்கான விடுவிப்பு ஆணைகளையும் அவா் வழங்கினாா்.
இந்நிகழ்வில், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.எஸ்.ரவி, மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத் துறை இயக்குநா் க.விஜயகாா்த்திகேயன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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