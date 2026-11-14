The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை வெற்றி: இந்திய அணிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து இந்தியா சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல காரணமாக அமைந்த ஆட்ட நாயகன் மோஹித் உல்வா! ஆசிய கோப்பை: பரபரப்பான ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தியா! உ.பி. மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியை ராஜிநாமா செய்த ஹர்தீப் சிங் புரி! மேக்கேதாட்டு அணை கர்நாடகத்தின் உரிமை; யார் எதிர்த்தாலும் கவலை இல்லை! டி.கே. சிவகுமார்காசோலை மோசடி வழக்கு: நடிகா் விமலின் மனு தள்ளுபடி போக்சோ வீரமணி வீட்டில் சிறுமியின் சடலம்? போலீசார் தீவிர சோதனை! ஜம்மு-காஷ்மீர், லடாக்கில் அடுத்தடுத்து 4 நிலநடுக்கங்கள் பதிவு!

குறுகிய கால மின்சாரக் கொள்முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி

குறுகிய கால மின்சாரக் கொள்முதல் ஒப்பந்தப்புள்ளி...

சி.டி.ஆா். நிா்மல்குமாா் - கோப்புப் படம்

Updated On :

கோடைகால மின்சாரத் தேவைக்காக ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை குறுகிய கால மின்சாரக் கொள்முதலுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி திறக்கப்பட்டுள்ளது என்று எரிசக்தி மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சா் சி.டி.ஆா்.நிா்மல்குமாா் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான கோடைகால மின்சாரத் தேவையைப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் குறுகிய கால மின்சாரக் கொள்முதலுக்காக வெளியிட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி திறக்கப்பட்டுள்ளது. யூனிட் ஒன்றுக்கு ரூ.9.50 முதல் ரூ.13 வரை விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ள நிலையில், ஒவ்வொரு மாதமும் குறைந்த விலையில் உள்ள மின்சாரத்தை மட்டுமே கொள்முதல் செய்ய மின்சார வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.

அதன்படி, ஒரு யூனிட் மின்சாரம் ஜனவரி - ரூ.13, பிப்ரவரி - ரூ.9.50, மாா்ச் - ரூ.10, ஏப்ரல் - ரூ.10, மே - ரூ.9.95, ஜூன் - ரூ.13 என விலை நிா்ணயம் செய்து, கொள்முதல் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் 2014-ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு விரைவில் நீண்டகால ஒப்பந்த அடிப்படையில் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய விரைவில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

எந்தெந்த விலையில் மின்சாரக் கொள்முதல்? டெண்டர் திறப்பு பற்றி நிர்மல் குமார் விளக்கம்

எந்தெந்த விலையில் மின்சாரக் கொள்முதல்? டெண்டர் திறப்பு பற்றி நிர்மல் குமார் விளக்கம்

சாத்தியமற்ற விலை! குறுகிய கால டெண்டர் ரத்து: நிர்மல் குமார்

சாத்தியமற்ற விலை! குறுகிய கால டெண்டர் ரத்து: நிர்மல் குமார்

4,900 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல்: 4-ஆவது ஒப்பந்தப்புள்ளி வெளியீடு

4,900 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல்: 4-ஆவது ஒப்பந்தப்புள்ளி வெளியீடு

பிப்ரவரி முதல் ஜூலை வரை மின்சாரம் கொள்முதல்: ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியது மின் வாரியம்

பிப்ரவரி முதல் ஜூலை வரை மின்சாரம் கொள்முதல்: ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியது மின் வாரியம்

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்