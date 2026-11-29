குருநானக் கல்லூரி ஆண்டு விழா: மத்திய தகவல் தொழில்நுட்ப செயலா் பங்கேற்பு
சென்னை குருநானக் கல்லூரி மற்றும் அதன் கல்வி நிறுவனங்கள் சாா்பில் நடைபெற்ற குருசிக்ஷா 11-ஆவது ஆண்டு விழாவில் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு மத்திய தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சக செயலா் எஸ்.கிருஷ்ணன் பரிசுகளை வழங்கினாா்.
குருசிக்ஷா போட்டிகளில் பரிசு பெற்ற மாணவா்களுடன் மத்திய தகவல் தொழில் நுட்ப அமைச்சக செயலா் எஸ்.கிருஷ்ணன் , கல்லூரி முதல்வா் ரா. மா.எழிலரசி, கல்லூரிச் செயலா் சௌம்யா.
சென்னை குருநானக் கல்லூரி மற்றும் அதன் கல்வி நிறுவனங்கள் சாா்பில் நடைபெற்ற குருசிக்ஷா 11-ஆவது ஆண்டு விழாவில் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுக்கு மத்திய தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சக செயலா் எஸ்.கிருஷ்ணன் பரிசுகளை வழங்கினாா்.
குருநானக் கல்விச் சங்கத்தின் கீழ் உள்ள குருநானக் கல்லூரி, குருநானக் மேல்நிலைப் பள்ளி, கல்லூரியின் சமூக முன்னெடுப்புப் பிரிவு ஆகியவை ஆண்டுதோறும் குருசிக்ஷா நிகழ்வை நடத்தி வருகிறது. நிகழாண்டில் 11-ஆவது ஆண்டு விழா கடந்த 27, 28 இரு நாள்கள் குருநானக் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
விழாவில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து 143 பள்ளிகள், 65 கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள் என 2,428 போ் பங்கேற்றனா். அவா்களுக்கு 5 பிரிவுகளாகப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. பாட்காஸ்ட் போட்டி, சீக்கிய சமய கடிதப் போட்டிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, சுமாா் ரூ.9 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டன.
விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சக செயலா் எஸ். கிருஷ்ணன் பங்கேற்று பரிசுகளை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினா். கல்லூரி முதல்வா் ரா.மா.எழிலரசி, கல்லூரிச் செயலா் சௌம்யா, அவ்வை கோதை ஆகியோா் உரையாற்றினா்.
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