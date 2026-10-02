The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், அமைச்சர்கள் தர்னா!கர்நாடகத்தில் படிவம் 7-ஐ தவறாக பயன்படுத்தி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம்!திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை: தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!காந்தி ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி: சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்தது!மடப்புரம் காவலாளி கொலை வழக்கில் போலீஸார் கைது: தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்! மும்பையில் நாளை போராட்டத்தைத் தொடங்கும் சிஜேபி!காஸாவில் தொடரும் அவலம்! இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 74,000-க்கும் அதிகமானோர் பலி! நடுவானில் கத்திக்குத்து சம்பவம்! தாக்கப்பட்ட இந்திய விமானியின் நிலை என்ன? - தூதரகம் தகவல்!

மாநகராட்சியின் முதல் அரையாண்டு வரி வசூல் ரூ.1,436.75 கோடி

சென்னை மாநகராட்சியின் நடப்பாண்டு (2026) முதல் அரையாண்டு வரி வசூல் ரூ.1,436.75 கோடியை எட்டியுள்ளது என ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் தெரிவித்தாா்.

Chennai Corporation

சென்னை மாநகராட்சி - கோப்புப் படம்

Published On :

சென்னை மாநகராட்சியின் நடப்பாண்டு (2026) முதல் அரையாண்டு வரி வசூல் ரூ.1,436.75 கோடியை எட்டியுள்ளது என ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சென்னை மாநகராட்சியில் 2026-2027-ஆம் ஆண்டு முதல் அரையாண்டில் சொத்து வரியாக ரூ.1,124.69 கோடியும், தொழில் வரியாக ரூ.312.06 கோடியும் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, சொத்து வரியை 9.20 லட்சம் பேரும், தொழில் வரியை 45,000 வணிகா்கள் உள்ளிட்டோரும் செலுத்தியுள்ளனா்.

கடந்த ஆண்டின் (2025-2026) முதல் அரையாண்டில் வசூலிக்கப்பட்ட வரி வசூலைவிட நடப்பு ஆண்டில் சொத்துவரி 12.95 சதவீதம் அதிகமாகவும், தொழில் வரி 6.89 சதவீதம் கூடுதலாகவும் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. இது சென்னை மாநகராட்சி வரி வசூலில் சாதனையாகும்.

மேலும், செப்டம்பா் வரையிலான முதல் அரையாண்டின் கடைசி நாளான 30-ஆம் தேதி மட்டும் சொத்து வரி ரூ.50.26 கோடியும், தொழில் வரி ரூ.45.94 கோடியும் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரி வசூல் அதிகரித்ததற்கு முறையான கண்காணிப்பு, கள ஆய்வில் நுண்ணிய மதிப்பாய்வு, கடந்த ஜூலையில் நடைபெற்ற சிறப்பு வரி வசூல் முகாம்கள் உள்ளிட்டவை காரணமாக அமைந்துள்ளன. பொதுமக்கள் உரிய காலத்தில் சொத்து மற்றும் தொழில் வரியைச் செலுத்தி மாநகராட்சிக்கு உதவ வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சொத்து வரி வசூல்: தமிழகத்தில் திருச்சி மாநகராட்சிக்கு முதலிடம்

சொத்து வரி வசூல்: தமிழகத்தில் திருச்சி மாநகராட்சிக்கு முதலிடம்

இன்றும் நாளையும் வரிவசூல் மையம் செயல்படும்: மாநகராட்சி அறிவிப்பு

இன்றும் நாளையும் வரிவசூல் மையம் செயல்படும்: மாநகராட்சி அறிவிப்பு

சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வரி வசூல் மையங்கள் செயல்படும்!

சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வரி வசூல் மையங்கள் செயல்படும்!

‘மாநகராட்சியில் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் சொத்துவரி ரூ.38.43 கோடி கூடுதல் வசூல்’

‘மாநகராட்சியில் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் சொத்துவரி ரூ.38.43 கோடி கூடுதல் வசூல்’

விடியோக்கள்

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK