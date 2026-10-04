The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இந்திய மாணவர் சங்கத் தேர்தல் நேஹா போரா தடுப்புக் காவலில் இருந்து விடுவிப்புகாலாண்டு விடுமுறை நிறைவு: மீண்டும் பள்ளிகள் திறப்புவெற்றிப் பயணம் திட்டத்தை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு!மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவு. அக். 6-ல் வாக்குப் பதிவு! அக். 9-ல் வாக்கு எண்ணிக்கை!எம்ஜிஆரும், ஜெயலலிதாவும் கட்டிக்காத்த இந்த இயக்கம், சுயநலவாதிகளின் சூழ்ச்சிக்கு பலியாக கூடாது: எடப்பாடி பழனிசாமிதவெக ஆட்சி தொடர மக்கள் ஆதரவு தேவை: விஜய் வேண்டுகோள்அரசியல் வாரிசின் மகனோ, நடிகனோ அல்ல! எளிய மனிதன் நான் - எடப்பாடி பழனிசாமிநிறைவு விழாவில் தேசிய கொடி ஏந்திய இந்திய வீராங்கனை..! 2030 கத்தாரில் அடுத்த ஆசிய விளையாட்டு!

குடியிருப்புகள் கட்டுமானப் பணிகள் ஆய்வு!

குடியிருப்புகள் கட்டுமானப் பணிகள் ஆய்வு..

Published On :

’மயிலாப்பூா் தொகுதிக்குள்பட்ட ஆண்டிமானியம் தோட்டம் திட்டப் பகுதியில் கட்டப்பட்டு வரும் 702 அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் கட்டுமானப் பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சா் ப.வெங்கடரமணன். உடன் வாரிய நிா்வாகப் பொறியாளா் பி.வீரவாஞ்சிநாதன் உள்ளிட்டோா்.’

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

உத்தமபாளையம் வட்டத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு

உத்தமபாளையம் வட்டத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு

எட்டு மாதங்களாக பயனாளிகள் குடியேறாத அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள்: 10 கி.மீ. தொலைவில் இருப்பதால் தயக்கம்

எட்டு மாதங்களாக பயனாளிகள் குடியேறாத அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள்: 10 கி.மீ. தொலைவில் இருப்பதால் தயக்கம்

காட்டுமன்னாா்கோவில் பகுதியில் திட்டப்பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

காட்டுமன்னாா்கோவில் பகுதியில் திட்டப்பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு

14,194 அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் கட்டும் பணிகள் தொடங்கப்படும்

14,194 அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள் கட்டும் பணிகள் தொடங்கப்படும்

விடியோக்கள்

”எந்த துண்டுச்சீட்டும் வரவில்லை!” பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் | TVK

”எந்த துண்டுச்சீட்டும் வரவில்லை!” பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK