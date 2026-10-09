நியாயவிலைக் கடைகளில் வெங்காயம் விற்பனை: அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் தொடங்கி வைத்தாா்
சென்னை தண்டையாா்பேட்டை சரக்கு ரயில் முனையத்தில் தேசிய நுகா்வோா் கூட்டுறவு இணையத்திடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டு கொண்டுவரப்பட்ட 700 மெட்ரிக் டன் வெங்காயத்தைப் பாா்வையிட்டு, நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் விற்பனை செய்யும் பணியைக் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
சென்னை தண்டையாா்பேட்டை சரக்கு ரயில் முனையத்தில் தேசிய நுகா்வோா் கூட்டுறவு இணையத்திடமிருந்து கொள்முதல் செய்த 700 மெட்ரிக் டன் வெங்காயத்தைப் பாா்வையிட்டு நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் விற்பனை செய்யும் பணியைத் தொடங்கி வைத்த கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வ.காந்தி
சென்னை தண்டையாா்பேட்டை சரக்கு ரயில் முனையத்தில் தேசிய நுகா்வோா் கூட்டுறவு இணையத்திடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டு கொண்டுவரப்பட்ட 700 மெட்ரிக் டன் வெங்காயத்தைப் பாா்வையிட்டு, நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் விற்பனை செய்யும் பணியைக் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
இது குறித்து அந்தத் துறை சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு:
அத்தியாவசியப் பொருளான வெங்காயம் விலை அண்மைக் காலமாக உயா்ந்து வருவதைக் கட்டுப்படுத்தி, பொதுமக்களுக்கு நியாயமான விலையில் வெங்காயம் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், தமிழக அரசு சந்தை குறுக்கீட்டு நடவடிக்கையாக வெங்காயத்தை கொள்முதல் செய்து, கூட்டுறவுத் துறையின் கீழ் இயங்கும் நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது.
கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்ததன் அடிப்படையில், 3-ஆம் கட்டமாக கூட்டுறவுத் துறையின் 8,914 நகா்ப்புற நியாயவிலைக் கடைகள் மற்றும் கூட்டுறவு அங்காடிகளில், ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு 1 கிலோ வெங்காயம் ரூ.35 என்ற விலையில் விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, முதல்கட்டமாக இந்திய தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்துதல் கூட்டமைப்பின் மூலம் 910 மெட்ரிக் டன்னும், தேசிய நுகா்வோா் கூட்டுறவு இணையத்திடம் இருந்து 65 மெட்ரிக் டன்னும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்டது.
மேலும், 2-ஆவது கட்டமாக இந்திய தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்துதல் கூட்டமைப்பின் மூலம் 1,414.33 மெட்ரிக் டன்னும், தேசிய நுகா்வோா் கூட்டுறவு இணையத்திடமிருந்து 460 மெட்ரிக் டன்னும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்டது.
அதன் தொடா்ச்சியாக, பொதுமக்களின் தேவை மற்றும் வரவேற்பைக் கருத்தில் கொண்டு தற்போது 3-ஆம் கட்டமாக 700 மெட்ரிக் டன் வெங்காயத்தை தேசிய நுகா்வோா் கூட்டுறவு இணையத்திடம் இருந்து கொள்முதல் செய்து, கூட்டுறவுத் துறையின் நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் தொடா்ந்து விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சென்னை, தண்டையாா்பேட்டை சரக்கு ரயில் முனையத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வரப்பேற்ற 700 மெட்ரிக் டன் வெங்காயத்தை பாா்வையிட்டு, நியாயவிலைக் கடைகள் மூலம் விற்பனை செய்யும் பணியை கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் வ.காந்திராஜ் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா். நிகழ்வில், கூடுதல் பதிவாளா் (நுகா்வோா் பணிகள்) க.தா்பகராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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