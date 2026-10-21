ஆபத்தான மரக்கிளைகளை அகற்றும் பணிகள் தீவிரம்
வடகிழக்குப் பருவமழையையொட்டி பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஆபத்தான மரக்கிளைகள் அகற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
கோப்புப்படம்.
வடகிழக்குப் பருவமழையையொட்டி பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஆபத்தான மரக்கிளைகள் அகற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இதுகுறித்து, சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
வடகிழக்குப் பருவமழையையொட்டி பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 15 மண்டலங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, ஆபத்தான நிலையில் உள்ள மரக்கிளைகள் அகற்றும் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதுவரை 78,161 மரங்களின் கிளைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. வடக்கு வட்டாரம் மற்றும் தெற்கு வட்டாரத்துக்குள்பட்ட அனைத்து மண்டலங்களிலும் இந்தப் பணி தொடரும்.
ரூ.21 கோடியில் சாலைகள் சீரமைப்பு: சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் பேருந்துகள் செல்லும் சாலைகளில் உள்ள பள்ளங்களை கான்கிரீட் கலவை மற்றும் தாா் கலவைகளைக் கொண்டு சீரமைக்கும் பணிக்காக ரூ.9.25 கோடி, உள்புறச் சாலைகளில் ரூ.12.55 கோடி என மொத்தம் ரூ.21.80 கோடி ஒதுக்கீடு செய்து, பணிகள் நடைபெற்றன. இந்தப் பணிகளும் தொடா்ந்து நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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