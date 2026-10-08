ராமேசுவரத்தில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்
ராமேசுவரத்தில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ராமேசுவரத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிகள்.
ராமேசுவரத்தில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரத்துக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்களில் பக்தா்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனா். இதில், லட்சுமணா் தீா்த்தம் பகுதியிலிருந்து வோ்க்கோடு வரையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை ஆணையத்துக்கு சொந்தமான சாலையில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகளவில் இருந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை ஆணையத் திட்ட இயக்குநா் பிச்சாண்டி, நகராட்சி நகா்நல அலுவலா் பாா்த்த சாரதி, வருவாய் ஆய்வாளா் பாலமுருகன், உதவி ஆய்வாளா்கள் தங்கராஜ்,
உமா மகேஸ்வரன், போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளா் பிரதீப்சிங், காவல் ஆய்வாளா்கள் மகேஸ்வரி, காா்த்திக்ராஜா உள்ளிட்டோா் லட்சுமண தீா்த்தம் முதல் வோ்க்கோடு வரையிலான சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினா்.
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