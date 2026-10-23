தனக்கு எதிரான தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில் வாதம்
சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில், தனது வெற்றிக்கு எதிராக 45 நாள்கள் கால அவகாசத்துக்குப் பிறகு தாக்கல் செய்யப்பட்ட தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்க வேண்டும் என எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்டது.
சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில், தனது வெற்றிக்கு எதிராக 45 நாள்கள் கால அவகாசத்துக்குப் பிறகு தாக்கல் செய்யப்பட்ட தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்க வேண்டும் என எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்டது.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக சாா்பில் உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றாா். அவரது வெற்றியைச் செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரி மிலானி என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தோ்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்தாா். இந்தத் தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி உதயநிதி தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் முன் விசாரணைக்கு வந்தபோது, உதயநிதி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் பி.வில்சன், மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டப்படி, 45 நாள்கள் அவகாசத்துக்குள் இந்தத் தோ்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. எனவே, இந்தத் தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்க வேண்டும். கடந்த 2026 மே 4-ஆம் தேதி தோ்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில், கடந்த ஜூன் 17-ஆம் தேதிக்குள் தோ்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும்.
ஆனால், 45 நாள்களுக்குப் பிறகு, ஜூன் 18-ஆம் தேதிதான், இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு சட்டமான மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டப்படியும், உச்சநீதிமன்றம் 2026-ஆம் ஆண்டு பிறப்பித்துள்ள தீா்ப்பின்படியும், தோ்தல் முடிவுகள் வெளியான நாளில் இருந்து தோ்தல் தாக்கல் செய்வதற்கான 45 நாள்கள் அவகாசம் தொடங்குகிறது என வாதிடப்பட்டது.
அதற்கு தோ்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்த மிலானி தரப்பில், இந்த தோ்தல் வழக்கு குறித்த கால கெடுவுக்குள்தான் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. உயா்நீதிமன்ற பதிவுத் துறை மனுவை ஏற்று எண்ணிட்டுள்ளதால், இந்த வழக்கில் முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும் என வாதிடப்பட்டது.
இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, எழுத்துபூா்வ வாதங்களை தாக்கல் செய்ய இருதரப்புக்கும் உத்தரவிட்டு, விசாரணையை வரும் அக். 26-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.
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