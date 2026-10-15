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சேலம் வடக்கு தவெக எம்எல்ஏ வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு தள்ளுபடி

சேலம் வடக்கு தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ கே.சிவகுமாருக்கு எதிரான தோ்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

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சேலம் வடக்கு தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ கே.சிவகுமாருக்கு எதிரான தோ்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் சேலம் வடக்கு தொகுதியில் தவெக சாா்பில் போட்டியிட்ட கே.சிவகுமாா் 14,034 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ாக அறிவிக்கப்பட்டாா். அவரது வெற்றியை எதிா்த்து, இரண்டாம் இடத்தை பிடித்த திமுக வேட்பாளா் ஆா்.ராஜேந்திரன் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தோ்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தாா். இந்தத் தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி தவெக எம்எல்ஏ கே.சிவகுமாரும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தாா்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி டி.பரத சக்கரவா்த்தி, அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களுக்குப் பிறகு, தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரிய மனு மீதான தீா்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்திருந்தாா்.

இந்த வழக்கில் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்த நீதிபதி, சேலம் வடக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ கே. சிவகுமாரின் நிராகரிப்பு மனுவை ஏற்று, அவரது வெற்றியை எதிா்த்து திமுக வேட்பாளா் ஆா்.ராஜேந்திரன் தொடா்ந்த தோ்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டாா்.

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