மழைநீா் சேகரிப்புக்கு ஒத்துழைப்பு - குடிநீா் வாரியம் வேண்டுகோள்
சென்னையில் மழைநீா் சேகரிப்பு பணிகளுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் குடிநீா் வாரியம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
சென்னையில் மழைநீா் சேகரிப்பு பணிகளுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் குடிநீா் வாரியம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
இது குறித்து சென்னை குடிநீா் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 1 முதல் 15 வரையிலான பகுதிகளில் உள்ள 81 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் கடந்த அக். 26-ஆம் தேதி மழைநீா் சேகரிக்கும் கட்டமைப்புகளை முறையாக பராமரித்து மழைநீா் சேகரிப்பு தொடா்பான விழிப்புணா்வு பணிகள் சென்னை குடிநீா் வாரிய அலுவலா்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதையடுத்து, 2-ஆம் கட்டமாக அனைத்து மண்டலங்களிலுள்ள சுமாா் 79 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் மழைநீா் சேகரிப்பு தொடா்பான விழிப்புணா்வு பணிகள் சனிக்கிழமை மேற்கொண்டனா். இப்பணிகள் இனிவரும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் தொடா்ந்து மேற்கொள்ளப்படும்.
இந்தப் பணிகளுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிப்பதுடன், தாமாக முன்வந்து மழைநீா் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை பராமரித்து அரசு மேற்கொள்ளும் அனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
நிகழ்வில் சென்னை குடிநீா் வாரிய பொறியியல் இயக்குநா் உ.பா்வீஸ், தலைமைப் பொறியாளா் (பொ) எம்.கீதா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
Summary
Cooperation for Rainwater Harvesting – Appeal by the Water Board
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