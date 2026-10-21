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மழைநீர் சேமிப்பு விழிப்புணர்வு! தொடக்கி வைத்தார் முதல்வர் விஜய்!

மழைநீர் சேமிப்பின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் விழிப்புணர்வு பிரசாரத்தை முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தது குறித்து...

மழைநீர் சேமிப்பு விழிப்புணர்வு பிரசாரத்தை தொடக்கி வைக்கும் முதல்வர் விஜய் / துளி இலச்சினை - DIPR

Updated On :

மழைநீர் சேமிப்பின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் விழிப்புணர்வு பிரசாரத்தை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இன்று (அக். 21) தொடக்கிவைத்தார். துளி என்ற மழைநீர் இலச்சினையையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

Summary

Rain water conservation awareness campaign launched by Chief Minister Vijay

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