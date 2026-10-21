மழைக்கால நோய்த் தடுப்புக்கான ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்ய வேண்டும்: இந்திய கம்யூ.
மழைக்கால நோய்த் தடுப்புக்கான ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்ய வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது குறித்து...
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் - கோப்புப்படம்
மழைக்கால நோய்த் தடுப்புக்கான ஏற்பாடுகளை தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் புதன்கிழமை (அக். 21) வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
இதுகுறித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு சார்பில் விடப்பட்டுள்ள ஊடங்களுக்கான செய்தி.
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால், அரசு மருத்துவமனைகளில் தடையற்ற மருத்துவ சேவை வழங்கிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அனைத்து அத்தியாவசிய மருத்துகளையும் போதிய அளவில் இருப்பில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என தமிழ்நாடு மருத்துவத் துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் அறிவுறுத்தியுள்ளார். அவரது அறிவுறுத்தல்கள் நடைமுறை படுத்தப்படுவதை கண்காணித்து உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அரசு மருத்துமனைகளைப் போன்று தனியார் மருத்துவமனைகளும் நோயாளிகளுக்கு தடையற்ற சிகிச்சை வழங்குவதை அரசு உறுதிசெய்ய வேண்டும். அதற்கு தகுந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அனைத்து அத்தியாவசிய மருந்துகளையும் போதிய அளவில் இருப்பில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நோயாளிகளுக்கு எக்காரணம் கொண்டும் சிகிச்சை வழங்க மறுக்கக் கூடாது என்பன உள்ளிட்ட அறிவுறுத்தல்களை அமைச்சர் அருண்ராஜ் அவர்களும், தமிழ்நாடு அரசும் வழங்கிட வேண்டும்.
டெங்கு காய்ச்சல், வைரஸ் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட காய்ச்சல்களால் பாதிக்கப்பட்டு, தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளிடம் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார்கள் வருகின்றன. கட்டணக் கொள்ளையில் ஈடுபடக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கையும் அரசு விடுக்க வேண்டும். மீறும் மருத்துவமனைகள் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுத்திட வேண்டுமென, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு, தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது என்று மு. வீரபாண்டியன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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Summary
Communist Party of India State Secretary M. Veerapandian on Wednesday (Oct. 21) stressed the need to ensure arrangements for the prevention of monsoon diseases.
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