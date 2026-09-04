முதல்வரின் புதிய அலுவலகம்: குறைந்த விலையில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய நிறுவனம்
முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய்யின் இடம் மாற்றப்படவுள்ள அலுவலகத்தை அமைக்க ரூ.5.54 கோடியில் விடுக்கப்பட்ட ஒப்புந்தப்புள்ளியை குறைந்த விலையாக ரூ.3.78 கோடிக்கு தனியாா் கட்டுமான நிறுவனம் கோரியுள்ளது.
ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்
முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய்யின் இடம் மாற்றப்படவுள்ள அலுவலகத்தை அமைக்க ரூ.5.54 கோடியில் விடுக்கப்பட்ட ஒப்புந்தப்புள்ளியை குறைந்த விலையாக ரூ.3.78 கோடிக்கு தனியாா் கட்டுமான நிறுவனம் கோரியுள்ளது.
புனித ஜாா்ஜ் கோட்டையில் இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக அருகே உள்ள நாமக்கல் கவிஞா் மாளிகையின் 10-ஆவது தளத்துக்கு மாற்ற அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இதற்காக தமிழ்நாடு பொதுப்பணித் துறை ரூ.5.54 கோடியில் 3 தனித்தனி மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை வெளியிட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், சென்னை அசோக் நகரைச் சோ்ந்த ‘ராசி பில்டா்ஸ்’ நிறுவனம் ரூ.3.78 கோடியில் குறைந்த விலையில் 3 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளையும் கோரி முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது.
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