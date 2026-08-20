ரூ.718 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் பெற்ற எல்&டி டெக்னாலஜி சா்வீசஸ்

முன்னணி சா்வதேச தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஒன்றிடமிருந்து சுமாா் ரூ. 718 கோடி மதிப்பிலான 5 ஆண்டு கால ஒப்பந்தத்தை எல்&டி டெக்னாலஜி சா்வீசஸ் (எல்டிடிஎஸ்) நிறுவனம் பெற்றுள்ளது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, வாடிக்கையாளா் நிறுவனத்தின் சா்வதேச அளவிலான புதிய தலைமுறை தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தயாரிப்புகளை விரைவாக உருவாக்குவதற்காக எல்டிடிஎஸ் நிறுவனத்தின் பிரத்யேக பொறியியல் நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படவுள்ளன.
வாடிக்கையாளா் நிறுவனத்துடனான ரகசியக் காப்பு ஒப்பந்தம் காரணமாக, அந்நிறுவனத்தின் பெயா் வெளியிடப்படவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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