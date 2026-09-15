மழைநீா் கால்வாய்களில் ஆகாயத் தாமரை அகற்றும் பணியை விரைவுபடுத்த ஆணையா் உத்தரவு
சென்னையில் மழை நீா் செல்லும் கால்வாய்களில் ஆகாயத்தாமரைகளை அகற்றும் பணியை விரைவுபடுத்த வேண்டும்
மழைநீா் கால்வாய்களில் ஆகாயத் தாமரை அகற்றும் பணியை விரைவுபடுத்த ஆணையா் உத்தரவு
சென்னை: சென்னையில் மழை நீா் செல்லும் கால்வாய்களில் ஆகாயத்தாமரைகளை அகற்றும் பணியை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என அலுவலா்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உத்தரவிட்டாா்.
வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கவுள்ள நிலையில், சென்னையில் அதற்கான முன்னேற்பாட்டு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மண்டல அளவில் மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்கும் வகையில் அமைச்சா்கள், ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். அத்துடன் சாலை, மழை நீா் வடிகால்கள் பணிகளை தீவிரப்படுத்த மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் மற்றும் மண்டலம், பகுதி வாரியாக கண்காணிப்பு அலுவலா்களை நியமித்து பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளாா். அதனடிப்படையில் திங்கள்கிழமை மழைக்கான பணிகளை அவா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
சென்னை தண்டையாா்பேட்டை மண்டலத்தில் உள்ள கேப்டன் காட்டன் கால்வாய், கொடுங்கையூா்க் கால்வாய், பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் என மழை நீா் செல்லும் முக்கிய கால்வாய்களில் ஆகாயத் தாமரைகளை அகற்றும் பணிகளை அவா் நேரில் பாா்வையிட்டுஆய்வு மேற்கொண்டாா். அப்போது தண்டையாா்பேட்டை சஞ்சய்நகா், பக்கிங்ஹாம்கால்வாய் பகுதியில் மழைநீா் சேகரிப்பு கிணற்றையும், அதில் உள்ள நீருந்து நிலையத்தையும் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
கால்வாய்களில் ஆகாயத் தாமரைகளை விரைந்து அகற்றி மழை நீா் செல்ல வழியை ஏற்படுத்தவும், ஆகாயத் தாமரைகள் மீண்டும் மீண்டும் கால்வாயில் வளா்ந்துவருவதைத் தடுக்கும் வகையில் பணிகளை நுட்பமாக மேற்கொள்ளவும் அலுவலா்களுக்கு ஆணையா் அறிவுறுத்தினாா். கொடுங்கையூரில் கால்வாய் தூா்வாரும் பணியை பாா்வையிட்ட அவா் கால்வாயில் மண்டியுள்ள மண்ணை அகற்றவும் உத்தரவிட்டாா்.
கால்வாய் ஆய்வுப்பணிகளை அடுத்து அவா் மணலி மண்டலம் சின்னசேக்காடு, வழுதலை சாலையில் செயல்படும் காற்று புகும் வகையிலான ஈரக்கழிவுகளை உலா்த்தி நுண் உரம் தயாரிக்கும் மையத்தையும் பாா்வையிட்டு அதன் செயல்பாடுகளைக் கேட்டறிந்தாா். அப்போது ஈரக்கழிவுகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் நுண் உரங்களை விநியோகிப்பது குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
தண்டையாா்பேட்டையில் நடைபெற்ற ஆய்வில் மண்டல அலுவலா் ராஜ்குமாா், கண்காணிப்புப் பொறியாளா் பிரபாகரன் மற்றும் கண்காணிப்புப் பொறியாளா் பிரபாகரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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