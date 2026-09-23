The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
செப். 28 முதல் 3 நாள் வங்கிகள் வேலைநிறுத்தம்சென்னை, 4 மாவட்டங்களில் இன்றும், நாளையும் மழைக்கு வாய்ப்புஆறுகள், கால்வாய்களை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும்: தமிழக அரசுக்கு எல் நினோ நிபுணா் குழு பரிந்துரைபயிா்க் கடன் நிலுவை வசூலை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க உத்தரவு

மழைநீா் தேங்காமல் உடனுக்குடன் வெளியேற்ற ஆணையா் உத்தரவு

சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் மழைநீா் சாலையோரம், தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்காமலிருக்கும் வகையில் உடனுக்குடன் வெளியேற்ற வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு ஆணையா் உத்தரவு

பிரதிப் படம்

Published On :

சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் மழை நீா் சாலையோரம், தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்காமலிருக்கும் வகையில் உடனுக்குடன் வெளியேற்றவேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் மழைக்காலங்களில் சாலையோரம் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகள் என 385- க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தண்ணீா் தேங்கும் நிலையுள்ளது. அவ்வாறு தேங்கும் நிலையில், அதில் கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி டெங்கு உள்ளிட்ட நோய்கள் பரவும் நிலையுள்ளது.

ஆகவே, வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கவுள்ள நிலையில், சென்னையில் மழைநீா் தேங்கி நிற்காமலிருக்கும் வகையில் அனைத்து மண்டலங்களிலும் துணை ஆணையா்கள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

மழை நீா் தேங்கினால் அதை உறிஞ்சும் வாகனங்கள் மூலம் வெளியேற்றவும், தண்ணீா் தேங்கும் இடத்தையும், தண்ணீா் வெளியேற்றப்பட்ட பிறகு அந்த இடத்தின் நிலையையும் கைப்பேசி உள்ளிட்டவை மூலம் படம் பிடித்து மாநகராட்சிக்கு அனுப்பவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

அதனடிப்படையில் திங்கள்கிழமை இரவு மழை பெய்து குறிப்பிட்ட இடங்களில் தண்ணீா் தேங்கிய நிலையில், அவற்றை அகற்றிய புகைப்படங்களை அதிகாரிகள் ஆணையருக்கு அனுப்பி உறுதிப்படுத்தியதாகவும் தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

17,798 தெரு நாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி

17,798 தெரு நாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி

‘சாலையோரங்களில் தெருநாய்களுக்கு உணவளிக்கத் தடை’

‘சாலையோரங்களில் தெருநாய்களுக்கு உணவளிக்கத் தடை’

கொடைக்கானலில் குடிநீா் தட்டுப்பாடு: ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைக்கும் பணி தீவிரம்

கொடைக்கானலில் குடிநீா் தட்டுப்பாடு: ஆழ்துளைக் கிணறுகள் அமைக்கும் பணி தீவிரம்

383 இடங்கள் மழைநீா் தேங்கும் பகுதிகளாக அடையாளம்: மாநகராட்சி இணை ஆணையா்

383 இடங்கள் மழைநீா் தேங்கும் பகுதிகளாக அடையாளம்: மாநகராட்சி இணை ஆணையா்

விடியோக்கள்

ஜெயிலர் - 2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

ஜெயிலர் - 2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்